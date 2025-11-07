90％女性肺癌沒抽菸！醫揭「這三大」隱形兇手躲不了 下場慘！

注意! 從不抽菸仍罹肺癌 醫揭三大兇手 (圖/TVBS)

很多人以為肺癌是抽菸的疾病，但根據研究統計顯示，台灣女性肺癌患者有九成從來都不抽菸。更驚人的是，台灣女性肺癌患者的人數已經超越了男性，而且患者的年齡層正在下降。許多醫師在門診就常遇到病人驚訝地問，醫師 我從來都不抽菸 生活作息也很正常，怎麼會得到肺癌？這正是台灣肺癌令人困惑的地方，這個現象也引起了國際高度關注。

注意! 從不抽菸仍罹肺癌 醫揭三大兇手 (圖/TVBS)

成大醫院腫瘤醫學部主治醫師 李純慧表示台美癌症登月計畫的研究團隊發現，東亞跟西方的肺癌根本就是兩種不同的疾病。在歐美，典型的肺癌患者是抽菸,中老年的男性；但在台灣，我們看到的卻是從不抽菸的年輕女性。這樣的差異不只是統計數字，更代表著疾病本質的不同。

廣告 廣告

注意! 從不抽菸仍罹肺癌 醫揭三大兇手 (圖/TVBS)

北榮胸腔腫瘤科主任 羅永鴻指出空氣污染也是一個要正視的問題。像在我們的環境當中，可能會有。交通空氣汙染，汽機車排放的廢氣。然後有可能會有PM2.5的問題，那如果這個PM2.5的的成分，是含有這個致癌物質的話，那你接觸到了之後，當然也是有罹癌的風險 。

注意! 從不抽菸仍罹肺癌 醫揭三大兇手 (圖/TVBS)

根據國家統計資料，我們台灣現在每年有一萬八千人被新診斷肺癌，過去男性比女性多約6比4，陽明交大醫院外科部主任 蔡建和表示表示，現在已經漸漸變化成5比5。就是男女各半，台灣的女性肺癌病人，絕大多數都是肺腺癌，大概九成以上。

即使從未吸菸、生活作息正常，基因突變仍可能讓細胞出現異常分裂，進而演變成肺癌。

注意! 從不抽菸仍罹肺癌 醫揭三大兇手 (圖/TVBS)

東元綜合醫院呼吸胸腔內科主治醫師 謝宗鑫進一步指出首先是基因突變，在亞洲女性當中有一種叫EGFR突變的基因異常非常常見，這會讓肺部的細胞，對外界的刺激特別敏感，容易癌變。

根據統計，肺癌是全球死亡人數最多的癌症，在台灣它的死亡率也是高居首位，也是發生人數最多的癌別。陽明交大醫院外科部主任 蔡建和表示，最大的問題都是在基因。

注意! 從不抽菸仍罹肺癌 醫揭三大兇手 (圖/TVBS)

北榮胸腔腫瘤科主任 羅永鴻表示在這個通風不好的廚房，那很多女性可能需要長期烹飪食物，如果接觸到過多的油煙的話，當然也是一個罹癌的風險。

肺癌長期高居台灣癌症死亡率之首。根據衛福部國健署統計，肺癌是台灣女性癌症死亡的第一名，這顛覆了傳統印象，也代表女性肺癌有獨特的致病機制與風險因素，而醫師更點出女性肺癌的成因，不僅是菸害，更多來自環境、基因與荷爾蒙交互影響。

彰化秀傳醫院首席醫療副院長李佳穎表示依照我們過去的想法，其實大家都會認為肺癌跟吸菸，是有絕對的關係，但其實我們這幾年來發現，其實在國內的統計數據起來，在女性其實得到肺癌的患者裡面，90%的患者基本上都是沒有做抽菸的這個動作，我們推測可能也許跟空氣污染有關係，跟油煙有關係 ，跟家族遺傳 跟工作曝露等等都有關係。

注意! 從不抽菸仍罹肺癌 醫揭三大兇手 (圖/TVBS)

東元綜合醫院呼吸胸腔內科主治醫師 謝宗鑫指出除了環境 醫師也懷疑女性荷爾蒙可能與肺癌有關， 部分研究顯示，雌激素可能會促進癌細胞生長。

注意! 從不抽菸仍罹肺癌 醫揭三大兇手 (圖/TVBS)

2010 年起，台灣超過半數的肺癌患者為非吸菸者。 這意味著，傳統只將焦點放在抽菸的肺癌危險因子，已不敷使用，公共衛生、醫療及個人防護，必須重新檢視非吸菸肺癌的風險。彰化秀傳醫院首席醫療副院長 李佳穎表示肺癌的發生率其實跟以往比較起來，其實多了兩倍到三倍之多，所以我們認為吸煙其實跟肺癌的發生，並不是完全絕對的關係。另外北榮胸腔腫瘤科主任 羅永鴻呼籲低劑量電腦斷層肺癌篩檢，那針對啊 這個重度吸菸的族群，還有以及有肺癌家族史的族群，如果有符合篩檢條件的民眾的話，要去進行肺癌篩檢。

肺癌早期症狀不明顯，常被誤認為感冒或氣喘，等到出現咳血、胸悶才就醫往往已是晚期。任何人都應定期進行胸部低劑量電腦斷層篩檢，及早發現盡速治療，降低死亡風險。

更多 TVBS 報導

坣娜癌逝！不只顏正國、汪建民 「多位名人」都因肺腺癌離世

顏正國肺腺癌逝！6症狀快就醫 專家示警：3地雷食物少吃

顏正國肺腺癌病逝！早期像感冒 拖到晚期「5年存活率剩1成」

晚上戶外運動=慢性自殺 專家警告：狂吸髒空氣恐肺癌

