90%的人都做錯了！醫教正確用鼻噴劑3步驟：少「這1動作」藥效全沒

近期氣溫變化劇烈、忽冷忽熱，導致不少鼻子過敏的人出現鼻塞、流鼻水等不適症狀。許多人會使用鼻噴劑來緩解，但往往因為使用方法錯誤，出現「噴太少覺得沒藥效、噴太多又擔心劑量過多」的窘境。對此，耳鼻喉科醫師王恩盈指出，高達90％的人在使用鼻噴劑前，都忽略了「先搖勻」這個重要步驟，這不只是儀式感的問題，而是會直接影響藥效，「效果真的會差很多。」

王恩盈在臉書粉專發文表示，約有90%的病患在使用鼻噴劑或鼻用懸浮液時，都會漏掉搖勻的動作。她解釋，許多鼻噴劑屬於「懸浮液」，可以把它想像成一杯珍珠奶茶，如果沒有先搖一搖，珍珠就會沉在杯底。鼻噴劑也是同樣道理，若藥物成分沒有充分混合，噴出來的可能只是溶劑而非藥物，導致前面幾下劑量不足，後面反而一次噴出過量，效果自然不穩定，甚至讓人誤以為「藥沒效」。

王恩盈也提醒，使用鼻噴劑時，應低頭、斜向噴灑，並避免直接噴向鼻中隔。她表示，就連自己也是查看包裝說明後，才發現其實早已清楚標示正確使用方式。

此外，鼻噴劑常被視為治療過敏性鼻炎的重要利器，依作用機制大致可分為三類：



1. 類固醇鼻噴劑（最重要）：直接作用於鼻黏膜的發炎部位，可同時改善鼻塞、流鼻水、打噴嚏與鼻癢等四大症狀，安全性高，副作用也遠低於口服類固醇。

2. 抗組織胺鼻噴劑：起效速度快，約15至30分鐘即可發揮效果，適合急性發作時使用。

3. 血管收縮噴劑（去充血劑）：可快速讓鼻甲消腫，但僅適合短期救急，不宜長期使用。

目前各大藥局皆可購買部分非處方鼻噴劑，不過王恩盈提醒，出現症狀時仍應由醫師評估後再使用。許多民眾自行購買血管收縮噴劑，若連續使用超過5至7天，容易引發「藥物性鼻炎」，反而讓病情雪上加霜。

王恩盈建議，鼻噴劑的使用原則應是隨著症狀改善進行藥物降階治療，而非長期依賴。若使用的是類固醇鼻噴劑，通常需持續1至2週才會達到最佳效果，切勿只噴一、兩天就急著放棄。

