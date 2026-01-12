90%的人都用錯！微波食物「這樣放」才會熱得均勻 網驚：難怪常拉肚子

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

不少人用微波爐加熱食物時，常遇到外面燙口、裡面卻還是冰的情況。其實問題不一定出在食物，而是「放置方式」與「微波爐類型」沒用對。對此，約翰家庭百貨分享，只要依照不同微波爐的設計特性調整加熱方式，就能讓食物受熱更均勻，吃得更安心。

轉盤式微波爐：食物別放正中間

常見的轉盤式微波爐，微波多從側邊單向發射，轉盤旋轉的目的就是為了讓食物受熱平均。若把食物放在正中央，反而容易出現受熱不均的情況。

．建議做法：將食物放在轉盤「邊緣位置」，透過旋轉讓不同部位輪流接觸微波熱源，加熱效果會更好。

平台式微波爐：中途翻動是關鍵

沒有轉盤的「平台式微波爐」，微波通常從底部發射，加熱本身較均勻，但厚重或份量多的食物仍可能出現冷熱不一。

．建議做法：建議做法：加熱到一半時暫停，將食物翻面或攪拌一次，能有效避免中間冷、外圍熱的問題。

小動作大差別 微波前要留意

微波爐不是「一鍵搞定」的設備，適當調整食物位置、翻動內容物，不僅能提升口感，也能降低因加熱不均導致的食安風險。下次微波食物前，不妨先看看家中微波爐的類型，再用對方法，讓每一口都熱得剛剛好。

