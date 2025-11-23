90 秒影像翻轉城市！青年「港青出聲」創意震撼全場 金獎議題直指世代痛點
青年以影像開創公共參與新世代！「港青出聲Videothon」獲獎作品脫穎而出、挺進 GenAI 全國協作交流會發聲
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】由高雄市政府青年局主辦的「2025港青出聲 Videothon 短影音競賽」，於本週（17日）在 K-TV 新媒體人才培育中心舉辦成果發表暨頒獎典禮，邀請 16 至 35 歲青年以 90 秒短影音詮釋城市七大面向公共議題，包括教育、交通、就業、居住、育兒、高齡照護與生活氛圍等。活動旨在鼓勵青年以影像作為理解社會、表達觀點與參與公共事務的入口，今年更有參賽作品延伸至教育部青年發展署「GenAI 全國協作交流會」，讓高雄青年觀點走向全國舞台。
▲青年局長林楷軒致詞勉勵青年用創意與行動參與城市治理，同時擔任頒獎人親自頒授獎項給獲獎團隊。
青年局長林楷軒表示，「港青出聲Videothon」不只是影像競賽，更是讓青年走進公共議題的重要行動平台。青年從生活場景切入，用影像觀察城市、提出想法，不同背景的創作者展現多元敘事手法，也讓城市治理能聽見更貼近世代的聲音。他強調，本屆作品反映了當代青年面對教育、居住負擔、產業變動與通學安全等問題的真實感受與創意想法，為公共討論帶來新的刺激。
▲金獎團隊《成家來報囍囉！》上台領獎並分享創作初衷，希望透過影像喚起社會對青年婚育與居住議題的重視。
典禮開場播放 26 組入圍作品精華，現場氣氛熱烈；頒獎採「三金揭獎模式」，充滿儀式感。今年金獎由《成家來報囍囉！》奪下，從青年視角解析不婚與晚婚現象，呈現居住與經濟壓力下的婚育困境，並提出「長期婚育補助」與「共享婚禮空間」等具體政策構想，獲評審一致肯定。銀獎《小樂，威爾，小孟》以溫暖影像呈現青年陪伴長輩的跨世代互動；銅獎《阿罵叫我們不要騎人行道》則聚焦雄女周邊通學環境，反映學生每天面對的人車爭道問題，呼籲打造更安全的公共空間。
此外，七項佳作作品議題橫跨地方文化保存、青年返鄉發展、媒體識讀、城市創意空間再造與公共美學等領域，包括《一根芽計畫》、《蝸牛攝影》、《大鼻青年》、《南方以南》、《港青有學聲》、《城市造夢者》與《醃黃瓜Rick》。參賽團隊在典禮中交流拍攝經驗與議題觀點，展現青年以影像凝聚公共討論的深度。
為擴大青年影響力，青年局並輔導《一根芽計畫》及《高雄大學跆拳道社》兩組團隊於 11 月 22 至 23 日前往台北，參加教育部青年發展署舉辦的「114年青年公共議題協作共創交流會—青年代號：GenAI」。兩組青年將與中央部會及全國青年代表討論 AI 教育、勞動轉型、地方文化、資訊安全與數位平權等治理議題，展現高雄青年從地方行動邁向國家平台的跨域能量。
青年局表示，「港青出聲Videothon」以「青年用創意發聲、城市以行動回應」為核心精神，將持續打造青年參與城市治理的舞台。26 組入圍與得獎作品即日起至 11 月 30 日於「雄校聯社團養成實驗室」二樓展出，邀請市民一起看見青年眼中的城市與港都新世代的公共願景。（圖╱高市府青年局提供）
其他人也在看
中日緊張影響明年初日中韓領導人會談？共同社：中方已拒絕
由於日本首相高市早苗「台灣有事」發言，造成日中關係緊張。日本共同社22日獨家報導，關於由日本擔任輪值主席國的日中韓領導人會談，日本原預定明年1月舉行，但已遭中方拒絕。太報 ・ 18 小時前
出席地方宮廟活動 蕭美琴讚蘇巧慧:傳承父親風格
政治中心／綜合報導副總統蕭美琴一早到新北樹林，參與宮廟活動，大讚在地立委蘇巧慧，傳承父親蘇貞昌的風格，也有自己的溫暖，而北市副市長李四川可能轉戰新北，前一天地方制度法三讀通過，直轄市常設三位副市長，被稱為「李四川條款」，黃國昌認為這種說法過於沈重，但蘇巧慧強調修法應該全體適用，不該因人設事。週六一早到新北樹林，參與宮廟祈福啟動儀式，副總統蕭美琴對在地立委蘇巧慧，大大稱讚。副總統蕭美琴同框立委蘇巧慧，參與地方宮廟祈福活動。（圖／民視新聞）副總統蕭美琴：「她（蘇巧慧）有她爸爸衝衝衝的魄力，有她爸爸做事情認真的傳承，同時她也有屬於，她自己的溫暖和細心。」看好蘇巧慧能接下父親棒子，為新北服務，國民黨方便則是北市副市長李四川一直被點名轉戰新北，就這麼巧，前一天三讀通過地方制度法修正，刪除人口限制規定，直轄市一律設置三位副市長，被稱爲「李四川條款」。黃國昌認為以"李四川條款"形容地方制度法修法，有些過於沉重。（圖／民視新聞）民眾黨主席黃國昌：「我覺得用李四川條款來形容，真的有點太沉重了，我覺得對川伯其實也不盡公平。」民進黨新北市長提名人蘇巧慧：「國民黨卻因人設事，再次的調整了地方制度法的規定，大家可以很清楚的看到，其實這並不是一個好的做法。」強調修法不該因人設事，而對李四川前一天說"執政本身並不是穿著漂亮，是本身的施政政績才是最好的表現"，蘇巧慧這樣看。民進黨新北市長提名人蘇巧慧：「我就是用我自己十年來，在地方建設的成績，在國會表現的成績，來爭取市民的認同，那至於穿著打扮，我一向以合宜得體為宜，我覺得只要穿著適合那個場合，適合這個活動，都會是漂漂亮亮。」蘇巧慧行程滿檔，上午也和侯友宜同台，不忘打尊侯牌。民進黨新北市長提名人蘇巧慧：「侯友宜侯市長領導的市府團隊，蓋起了世界的新地標，像在沙灘中搖曳的蘆葦一樣，我們的三鶯美術館，所以有人填了土有人蓋了建物，現在我們就是應該像各位一樣，辦出最好的活動凝聚更多的人。」大讚市府建設，蘇巧慧已做好接棒準備，要為市民服務。原文出處：蕭美琴大讚傳承「衝衝衝」 面對李四川條款蘇巧慧這樣說 更多民視新聞報導關稅最新進度！金融時報指「台灣投資4000億美元」 經貿辦回應了陳菁徽秀照控陳其邁與李有財交好挨告 黃文益轟抹黑：典型的政治操作日本竟出現「台灣將我們拖入戰爭」輿論？她驚喊：境外勢力在操作民視影音 ・ 1 天前
林岱樺旗山造勢播放澄清影片 雄檢否認嗆聲「後果自負」
有意角逐高雄市長的民進黨立委林岱樺，因詐領助理費案仍在地院審理中，本月初於高雄岡山區舉辦3萬人大型晚會時，曾藉宣講機會抨擊檢調，隨後傳出高雄地檢署向法院聲請禁止林岱樺在集會遊行中「公審司法作為」，但遭法院駁回。中時新聞網 ・ 20 小時前
特殊手勢可區隔攔公車順序？業者駁台中「江湖傳說」
民眾要搭公車可以在公車亭按鈴或舉手，但有時候一次來好幾輛公車進站，不知道要怎麼對應想搭乘這條路線的民眾，台中有公司司機貼文，民眾想搭乘第一輛公車就舉右手，第二輛舉左手，第三輛就比OK，這個說法在網路引...華視 ・ 2 小時前
以影像開創公共參與新世代 「港青出聲Videothon」作品前進全國協作交流會
[Newtalk新聞] 由高雄市政府青年局主辦的「2025港青出聲 Videothon短影音競賽」成果發表暨頒獎典禮，日前於K-TV新媒體人才培育中心隆重登場，邀請16至35歲青年以90秒短影音詮釋城市公共議題，聚焦教育、交通、就業、居住、育兒、高齡照護與生活氛圍等七大面向，展現青年以影像參與公共事務的創意與創新。入圍團隊中，更有兩組參賽作品將代表高雄參與教育部青年發展署辦理的「GenAI全國協作交流會」，高雄青年對公共議題的觀察與提案帶向全國層級，體現世代參與公共治理的新模式。 青年局長林楷軒表示，「港青出聲Videothon」不僅是一項短影音競賽，更是青年踏入公共議題的行動入口。青年從日常生活出發，以影像作為理解社會、提出觀點的工具，開展更多元的公共參與路徑，從作品中可看見不同年齡與職業的青年各自關注的面向，也展現多樣的敘事手法與創作視角，將觀察化為提案、把想法拍成作品，呈現令人驚喜的創意能量。 頒獎典禮開場播放26組入圍團隊的短影音精華，場內氣氛熱烈。典禮以「三金揭獎模式」進行，林楷軒親自上台拆開卡片揭曉得獎名單，隨之而起的緊張與期待，象徵青年觀點正被城市看見。今年金獎由《成家來新頭殼 ・ 4 小時前
下週多波東北季風襲台！專家：日夜溫差恐10度以上
即時中心／温芸萱報導天氣風險公司分析師薛皓天今（23）日在臉書推測，下週將受多波東北季風影響，天氣變化劇烈，尤其西半部日夜溫差恐達10至13度。週一北部午後轉為多雲短暫雨；週二、三北東天氣依舊濕涼，苗栗、花蓮以北降溫明顯，局部有短暫雨。週二深夜西半部空曠地區低溫可能下探12至15度。週四另一波東北季風增強，加上南海颱風外圍水氣，北部、東部及東南部將轉為多雲到陰有短暫陣雨；週五水氣仍偏多。民視 ・ 2 小時前
與男友吵架狂灌600cc高粱酒 女倒臥超商送醫
南投縣 / 綜合報導 南投一名48歲女子，和男朋友吵架，她賭氣跑到超商買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，沒多久就醉倒不省人事，警方到場時，女子意識模糊，還吐出紅色不明液體，救護車趕緊把她送醫治療，醫師提醒，酒精不但會造成意識不清、嘔吐，飲用過量還可能引發休克，尤其平常不常喝酒的人更要注意。48歲女子倒在超商內，意識模糊，家人又急又無奈，女子家人VS.女子說：「妳這樣子，救護車來，警車也來，大家都來麻煩，店員也沒辦法營業。」員警VS.女子說：「需不需要我們扶妳，(好)。」女子原本還能跟員警對話，但隨後就不省人事，還吐出紅色不明液體。員警趕緊叫救護車，原來女子和男朋友吵架，賭氣跑到超商，買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，員警VS.消防人員說：「可能有吵架，然後她就喝高粱，聽說她平常沒有在喝酒。」女子平常不喝酒，卻一口氣乾掉整瓶高粱，救護人員緊急把她送醫治療，化解危機，醫師指出，酒精會造成人體意識不清、嘔吐，飲用過量還可能引發休克致命。南投醫院神經內科主任張嘉為說：「甚至你可能過度飲酒，可能造成昏迷，誘發嘔吐反射，真的吐出來，結果就在昏迷情況下，造成吸入性肺炎，甚至直接造成氣管的阻塞，造成缺氧而死亡。」過去曾經有民眾喝完半瓶高粱後猝死，也有女大生喝完高粱酒睡著，結果被嘔吐物卡住氣管窒息死亡的意外，醫師提醒，平常不喝酒，或本身有心血管疾病的人，更要小心飲酒過量，以免造成生命危險。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 23 小時前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
成功嶺替代役男逃兵! 偷開連長車落跑開回台北
中部中心 ／許家程 林韋志 台中報導膽大包天！台中成功嶺驚傳逃兵案，26歲的替代役男，入營報到第一天，假借要去上廁所名義卻中途落跑，還疑似偷走連長的座車，冒用身分，一路通過衛哨盤查，連夜把車開回台北家中。轄區警方獲報，展開追查，在北部查獲失竊車輛，將通知役男到案，依法偵辦。成功嶺驚傳逃兵案 一名替代役男偷竊車輛成功闖過哨兵盤查出營。（圖／民視新聞）重回成功嶺進出管制更嚴格，車輛、人員一一核對檢查，就是因為，20日晚間驚傳一名才剛入伍的替代役男，成功逃兵。真的很離譜，根據了解，是一名26歲的替代役男，下午2點才入營報到熟悉環境，晚上發放裝備都還正常，但就在晚間九點集體上廁所期間趁隙落跑，還疑似偷竊連長轎車，冒用身分，一路閃過大門衛哨盤查，成功把車開回台北家。替代役男趁著晚間及體上廁所期間 趁隙落跑還偷車離營 警方已經尋獲失竊車輛。（圖／民視新聞）這名替代役男，入營才7小時就想家了，不僅涉嫌偷車還假冒連長身分，可能車上有通行證，闖關通過衛哨，轄區警方也獲報受理追查。該名替代役男，疑似精神狀況不太穩定，替代役訓練中心，決定讓他先請假在家觀察，違規離營將後續再查辦。只是偽冒幹部離營，軍方表示將協請憲兵隊偵辦，也會加嚴哨口管制，避免類似狀況再發生。原文出處：成功嶺替代役男逃兵 偷開連長車落跑開回台北 更多民視新聞報導王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」民視影音 ・ 1 天前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 1 天前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 17 小時前
驚！基隆獨居翁「綁鞭炮在身上」引爆重傷 急送醫搶救中
【緯來新聞網】基隆市調和街1間宮廟今（23日）上午傳出疑似自殘爆炸事件，消防人員在8時25分接獲通報緯來新聞網 ・ 3 小時前
千人奔跑翻開雲林！ 全台首創文字路跑引爆閱讀城市新能量
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處於今(22)日在斗六舉辦全台首創的「2025微冊愛閱讀生活互傳媒 ・ 1 天前
北捷爆衝突！婦控被陌生男踩腳 一言不合亮利器
昨(22)日晚間11點多，北捷西門站車廂內傳出亮利器恐嚇事件！原來是一名婦人不滿被陌生男子踩到腳，雙方爆發口角糾紛，婦人從包包中拿出利器，說是要自保，不過下一秒就往男子逼近，嚇壞車上乘客出聲勸阻，警方...華視 ・ 2 小時前
車齡僅4年引擎突傳異音 休旅車停靠路邊瞬陷火海
雲林縣 / 綜合報導 雲林發生火燒車的意外，熊熊火勢與濃煙，遠遠就看得到，嚇壞不少用路人，車主許姓男子開車下虎尾交流道，聽到引擎發出故障的聲音，車子才停路邊，就突然起火燃燒，還好他跟同車的朋友及時逃生，沒有人員受傷，車主說，這輛休旅車的車齡才4年，平常都有保養維護，不知道為什麼會燒起來，確切事故原因，要等火調小組鑑定調查。白色休旅車停在路邊，熊熊火勢不斷燃燒，還冒出陣陣黑色濃煙，為了避免發生意外，警車停在後方進行戒護，火燒車的意外，發生在昨(22)日下午，許姓男子開車載朋友，從台北出發要前往雲林斗六，才剛下虎尾交流道，車子突然燒了起來，消防隊員到場，拉起水線進行灌救，路過的車輛，都小心翼翼減速通過。休旅車被大火燒得面目全非，消防隊到場不到5分鐘，就把火勢撲滅，持續灑水降溫，雲林縣虎尾高鐵消防分隊小隊長黃琮淵說：「撲滅火勢之後，再打開引擎蓋，做最後的確認，是不是有其它的異物或東西在現場。」這起火燒車事故，沒有人員受傷，事發前，許姓男子聽到引擎有故障的聲音，車子才停在路邊沒多久就燒起來了。休旅車車主許先生說：「車停在紅綠燈的時候，引擎蓋就有點抖動，就怪怪的，然後趕快停旁邊，打空檔，然後熄火，然後引擎就開始冒火，還好人沒怎樣。」許姓男子跟朋友趕快下車逃生，發生驚險情況還心有餘悸，他強調，這輛車的車齡大約4年，平常都有固定保養，開車過程也沒有異常，火調小組後續要調查，是什麼原因才會發生這起火燒車意外。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前
騎聚日月潭！ 自行車Come!BikeDay嘉年華嗨翻千人
日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華於22日在風景如畫的向山遊客中心登場，超過千名國內外單車愛好者與親子家庭齊聚，開幕式邀請日本尾道市市長暨島波海道(SHIMANAMI JAPAN)理事長平谷祐宏、遊日盟族董事長高政能及自行車女神舒舒，與日月潭國家風景區管理處處長柯建興共同揭開活動序幕，展現台日自行車交流的緊密連結。清晨在涼爽秋風吹拂下的日月潭，迎接絡繹不絕的人潮，隨著鳴笛聲響，參與「環潭船騎」挑戰的熱血車友陸續出發，30公里環潭組沿著經典路線挑戰並享受完整繞行日月潭一圈的湖光山色。20公里船騎組則獨家體驗陸地騎乘與潭面遊船的雙重樂趣，秋日涼爽的天氣為騎行增添了幾分愜意，不少車友大讚秋天是日月潭騎車最舒服的季節。親子專屬的「兒童滑步車-9蛙18拐」同樣熱鬧非凡，小小車友們在賽道上全力衝刺，成為全場最吸睛的焦點，家長們手持相機在一旁捕捉孩子認真的表情，為活動增添溫馨氛圍。今年首度推出最有亮點的「自行車騎福」，結合信仰與創意，讓日月潭周邊四大宗教聖地搖身一變成為闖關關卡，車友們騎車「拜碼頭」集福氣，只要完成任務即可獲得以水庫淤泥製作兼具信仰、創意與環保的限量招財「泥好蛙」。為了向世界台灣好新聞 ・ 22 小時前
危險！女癱軟路面男攙扶不動導致車回堵 警：喝醉
台南市 / 綜合報導 有民眾，昨天下午一點多行經台南中西區海安路二段時，目擊一名女子，癱軟在道路上，而一旁還有一名男性友人，試圖要將她攙扶上車，卻似乎攙扶不動，就這樣在道路上僵持許久，過程也造成後方車輛回堵，影片PO網，網友認為實在太危險了！警方說，女子是因為喝醉酒，才會開啟車門癱軟在地，後續也被駕駛扶回車內離開現場，不過這行為恐怕已經違反道交條例。 車輛通行道路上，一名男子試圖攙扶，癱軟在地的女子，過程中有騎士放慢車速，小心翼翼從旁通行，男子好不容易，將女子攙扶起來，沒多久又再次倒地，這過程也引來用路人注目，只是長達近一分鐘，男子依舊攙扶不起，最後女子直接倒臥地面上。記者VS.附近住戶說：「中午車輛還蠻多，車輛很多，像我們一般來講的話，我們會先圍個路障，然後再報警，然後再請警方來處理，這樣子是有點不可思議的動作，(車很多)對啊，重點是，車子太多了，她這樣子，其實雙方都蠻危險的。」記者VS.附近住戶說：「(這樣危險嗎)在路中當然危險，(這裡車很多嗎)對。」事發路段，就在台南中西區海安路二段，昨(22)日下午一點多，女子不明原因倒臥車道上，疑似友人的男子，試圖將人，拉上車，期間，男子轎車停在路中，也讓後方車流回堵，目擊過程民眾，將影片PO網後，網友回應：「『太危險了』、『應該先報警或叫救護車』」。警方說影片中女子，是因為喝醉酒才會倒臥倒臥到路上，幸好沒有發生意外，不過這過程，影響其他用路人，恐怕行為也已經觸犯道交條例。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前
才剛下交流道等紅燈...轎車"引擎抖動起火" 駕駛急逃生
中部中心／蔡松霖 雲林報導國道一號雲林交流道下，發生火燒車意外！22日下午，一位駕駛，和朋友從台北南下到雲林觀光，剛下交流道停等紅燈，就感覺到引擎抖動嚴重，駕駛立即臨停路邊熄火，沒想到，車子卻突然起火燃燒，所幸車上兩人，都沒有受傷。白色轎車，被火舌吞噬，濃濃黑煙，不斷向上竄升，才剛下交流道等紅燈 ＂引擎抖動起火＂駕駛緊急逃生（圖／翻攝畫面）消防隊員，緊急佈水線灌救，所幸火勢在短時間內，就被撲滅，不過整台車，已經被燒得面目全非，只剩骨架，火舌吞噬轎車＂燒到只剩骨架＂ 消防隊急佈水線灌救（圖／翻攝畫面）事發就在，22日下午，國道一號虎尾交流道下，駕駛表示，當時剛下交流道，在停等紅燈時，就覺得車況異常，引擎不斷傳出奇怪聲音，還抖動嚴重，沒想到剛臨停路邊下車查看，車子就突然起火燃燒。車主表示，這台車，車齡大約4年，平常都有按時保養，一路從台北南下到雲林，也都沒有溫度飆高現象，怎麼會突然起火燃燒，詳細原因，還需由火調人員釐清。原文出處：剛下交流道．．．引擎嚴重抖動 車子起火燃燒 2人急逃生 更多民視新聞報導中型遊覽車突起火 11名旅客已下車逛老街幸無人傷2蒙古女涉新北九份扒竊 湊熱鬧看火燒車遭警逮捕新北驚傳火燒車！31歲男駕駛燒燙傷送醫 疑車內縱火輕生民視影音 ・ 1 小時前
逢甲商圈當街全武行！ 多人持球棒、安全帽圍毆2男｜#鏡新聞
今天(11/22)凌晨5點多，有民眾在台中逢甲商圈目擊，2名男子當街被一大群人圍毆，其中還有人持球棒、安全帽一路追打，男子被打到全身是傷，向一旁的店家求救。警方獲報到場，發現被害人跟嫌犯其實是朋友關係，喝酒過程起口角，才會引爆衝突，隨後火速逮捕9名涉案人，而這已經是台中兩週內，第三度發生球棒隊鬥毆事件。鏡新聞 ・ 19 小時前