90 秒影像翻轉城市！青年「港青出聲」創意震撼全場 金獎議題直指世代痛點

▲高雄市政府青年局舉辦「2025港青出聲 Videothon短影音競賽」成果發表暨頒獎典禮，吸引眾多青年用影像展現對城市議題的創意提案，現場氣氛熱烈。

青年以影像開創公共參與新世代！「港青出聲Videothon」獲獎作品脫穎而出、挺進 GenAI 全國協作交流會發聲

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】由高雄市政府青年局主辦的「2025港青出聲 Videothon 短影音競賽」，於本週（17日）在 K-TV 新媒體人才培育中心舉辦成果發表暨頒獎典禮，邀請 16 至 35 歲青年以 90 秒短影音詮釋城市七大面向公共議題，包括教育、交通、就業、居住、育兒、高齡照護與生活氛圍等。活動旨在鼓勵青年以影像作為理解社會、表達觀點與參與公共事務的入口，今年更有參賽作品延伸至教育部青年發展署「GenAI 全國協作交流會」，讓高雄青年觀點走向全國舞台。

廣告 廣告

▲青年局長林楷軒致詞勉勵青年用創意與行動參與城市治理，同時擔任頒獎人親自頒授獎項給獲獎團隊。

青年局長林楷軒表示，「港青出聲Videothon」不只是影像競賽，更是讓青年走進公共議題的重要行動平台。青年從生活場景切入，用影像觀察城市、提出想法，不同背景的創作者展現多元敘事手法，也讓城市治理能聽見更貼近世代的聲音。他強調，本屆作品反映了當代青年面對教育、居住負擔、產業變動與通學安全等問題的真實感受與創意想法，為公共討論帶來新的刺激。

▲金獎團隊《成家來報囍囉！》上台領獎並分享創作初衷，希望透過影像喚起社會對青年婚育與居住議題的重視。

典禮開場播放 26 組入圍作品精華，現場氣氛熱烈；頒獎採「三金揭獎模式」，充滿儀式感。今年金獎由《成家來報囍囉！》奪下，從青年視角解析不婚與晚婚現象，呈現居住與經濟壓力下的婚育困境，並提出「長期婚育補助」與「共享婚禮空間」等具體政策構想，獲評審一致肯定。銀獎《小樂，威爾，小孟》以溫暖影像呈現青年陪伴長輩的跨世代互動；銅獎《阿罵叫我們不要騎人行道》則聚焦雄女周邊通學環境，反映學生每天面對的人車爭道問題，呼籲打造更安全的公共空間。

此外，七項佳作作品議題橫跨地方文化保存、青年返鄉發展、媒體識讀、城市創意空間再造與公共美學等領域，包括《一根芽計畫》、《蝸牛攝影》、《大鼻青年》、《南方以南》、《港青有學聲》、《城市造夢者》與《醃黃瓜Rick》。參賽團隊在典禮中交流拍攝經驗與議題觀點，展現青年以影像凝聚公共討論的深度。

為擴大青年影響力，青年局並輔導《一根芽計畫》及《高雄大學跆拳道社》兩組團隊於 11 月 22 至 23 日前往台北，參加教育部青年發展署舉辦的「114年青年公共議題協作共創交流會—青年代號：GenAI」。兩組青年將與中央部會及全國青年代表討論 AI 教育、勞動轉型、地方文化、資訊安全與數位平權等治理議題，展現高雄青年從地方行動邁向國家平台的跨域能量。

青年局表示，「港青出聲Videothon」以「青年用創意發聲、城市以行動回應」為核心精神，將持續打造青年參與城市治理的舞台。26 組入圍與得獎作品即日起至 11 月 30 日於「雄校聯社團養成實驗室」二樓展出，邀請市民一起看見青年眼中的城市與港都新世代的公共願景。（圖╱高市府青年局提供）