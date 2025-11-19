900人因邪教而死！美國最大規模單起蓄意殺害平民案 倖存者回顧當時情景

大量遺體在圭亞那瓊斯鎮腐爛。圖／翻攝自衛報

1978年，近40年前的11月18日，在南美洲圭亞那瓊斯鎮（Jonestown）發生一起集體自殺事件，也是911事件發生之前，美國史上最大規模的蓄意殺害平民事件，當時超過900人喪生，包含3百兒童喝下有毒果汁中毒身亡，被視為理想主義和激進主義的最後殘餘；其中一名現年51歲，在美國加州經營日托中心的女子特蕾西．帕克斯（Tracy Parks）為慘案倖存者，她回憶整體事件，至今仍難以擺脫創傷。

事件發生將近40年，根據《People》報導，瓊斯鎮慘案於2018年首度曝光，該起事件多達900多人喪命，其中少數倖存者中，一名女子特蕾西．帕克斯（Tracy Parks）透露當情況，慘案發生的那天下午，她跪在圭亞那泥濘不堪的簡易機場上，雙手抱著母親冰冷的屍體，父親大聲吼著要她趕緊逃到叢林裡，周圍全是滿身彈痕累屍體。

帕克斯隨著姐姐的腳步逃往叢林，直到3天後她形容自己「好像不在自己的身體裡」，感到相當害怕，當時高燒不退、幾乎失去意識，待走出叢林，才發現自己真正逃離恐怖的景象；帕克斯回憶事件有超過900名人民聖殿教成員集體自殺，自殺的人們喝下摻有氰化物的葡萄汁，其中304名兒童被家長用杯子灌入有毒果汁，當天晚上哀號聲遍野。

特蕾西．帕克斯（Tracy Parks）為慘案倖存者，現已51歲。圖／翻攝自People

人民聖殿教被視為邪教！認識創始人、領袖－吉姆．瓊斯

根據《衛報》報導，人民聖殿教被視為邪教，領袖吉姆．瓊斯（James Warren Jones）出生於印第安納州的貧困家庭，自幼被宗教吸引，早年以街頭佈道為生，是當時社會少見的種族平等倡導者。

瓊斯將福音派基督教、新時代靈修和激進社會正義獨特地融合在一起，讓人民聖殿教吸引了一群熱情的追隨者，然而為了讓教會日益壯大，他逐漸背離了傳統的基督教教義，開始自詡為彌賽亞，宣稱自己是基督和佛陀等人物的轉世，更聲稱​一直以來的目標都是「共產主義」。

教會虐待行為被揭露 宣稱與外來者決一死戰、進行集體自殺演習

不過後來人民聖殿教教徒被描述成被洗腦的白痴，加上一篇雜誌揭露了教內虐待行為，同時瓊斯一直堅信美國即將面臨核戰的威脅，讓瓊斯下定決心將教會由舊金山搬遷至圭亞那；不過一同搬遷的教徒們，其家人基於擔心，頻頻要求政府介入調查，隨著政府介入加上教會的恐慌情緒加劇，瓊斯鎮公社漸漸變成了一個武裝營地，宣稱要與外來者決一死戰，更進行名為「白夜」的集體自殺演習。

美軍人員從圭亞那瓊斯鎮運出大量遺體。圖／翻攝自衛報

加州國會派員實地調查，吉姆．瓊斯下令進行最後的「白色之夜」

就在加州國會議員利奧．瑞安組織了一個由記者和其他人士組成的代表團前往瓊斯鎮進行實地調查之時，11月18日瓊斯鎮一名教徒刺傷瑞安，隨後遭到擊斃，當時隨行代表成員幸運躲過一劫，不過瓊斯向教徒們表示，隨著人員實地調查，為了平息異議，是時候進行最後的「白色之夜」。

隨即瓊斯鎮的居民，有的平靜接受、有的被迫以氰化物飲料中毒自殺，隔天上午，圭亞那軍隊抵達瓊斯鎮時，發現一片死寂，到處都是屍體，就這樣躺在該教會營地7里外的瓊斯鎮在高溫下腐爛著。

帕克斯說，這起悲劇過了幾十年，至今已經51歲，回想童年的創傷仍難以修復，她認為「這不是自殺」，而是「謀殺」，痛苦道「那些孩子不想死，很多成年人也不想死。」人民聖殿教也在該起慘案後瓦解。



