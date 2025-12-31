900人集體服毒！《怪奇物語》魔王原型曝 威可那曝結局：絕對猜不到

傑米坎貝爾鮑爾（Jamie Campbell Bower）飾演大反派威可那，之前都以特殊造型現身，在《怪奇物語5》完結篇中化身「Mr. WhatsIt」亮相。翻攝Netflix網站

影集《怪奇物語》（Stranger Things）即將迎來傳奇大結局。30日晚間釋出第五季完結篇預告，哈普對著伊萊雯喊話：「我要你奮戰，最後一次。」更穿插伊萊雯從童年被利用到覺醒的辛酸歷程，象徵這次不僅是為生存，更是為了「霍金斯以外的生活」而戰。

而隱藏在最終戰背後的巨大陰影，則是化身「Mr. WhatsIt」的大反派威可那。而飾演大反派威可那的英國演員傑米坎貝爾鮑爾（Jamie Campbell Bower），透露新角色「Mr. WhatsIt」的靈感核心，正是來自20世紀最惡名昭彰的邪教領袖吉姆瓊斯（Jim Jones），造成逾900人死亡。

角色靈感來自史上最惡名昭彰邪教領袖 「瓊斯鎮慘案」陰影入戲

吉姆瓊斯以平權、博愛做為口號，創立「人民聖殿教」（Peoples Temple），吸引大批信徒，1978年，瓊斯在南美洲蓋亞那的「瓊斯鎮」策動信徒集體喝下混有氰化物的飲料，造成超過900人死亡，其中包含許多孩童，成為史上「邪教洗腦」的極端悲劇案例。

鮑爾向《Variety》表示，他將吉姆瓊斯的洗腦手段融入表演：「他對孩子說話時會刻意說『我們』，營造『我們是一家人』的錯覺，那種抹去自主意識的手法，本身就極度不誠實且令人發毛。」

傑米坎貝爾鮑爾（左）透露新角色「Mr. WhatsIt」的靈感核心，正是來自20世紀最惡名昭彰的邪教領袖吉姆瓊斯（Jim Jones）。翻攝Netflix網站

相較於前一季著重於外在的恐怖外型與創傷，第五季的鮑爾選擇以「慈祥」的面貌操控人心。他形容這種表面溫柔、內裡極度毀滅的狀態，特別是在與孩子們對戲時，那種壓抑真實動機的不誠實感，會讓人從脊椎涼到心底。

為了更理解角色，鮑爾提前看了《怪奇物語》的舞台劇前傳《怪奇物語：第一道陰影》（Stranger Things: The First Shadow），並不斷向主創達菲兄弟討教，只為摸清亨利（威可那原名）在8歲時在洞穴中如何面對改變人生的關鍵。

《怪奇物語5》將於1月1日早上9點釋出完結篇。Netflix提供

「銀色手提箱」藏大結局線索 警告：以為知道結局就錯了

而預告中神祕出現的「銀色手提箱」也引發網熱議。對此，鮑爾僅神秘地給出「理由」二字作為回覆，耐人尋味。他更向粉絲預告：「如果你以為自己知道接下來會發生什麼，那你大概錯了。」暗示結局將徹底顛覆所有人的預期。怪奇物語》大結局將於2026年1月1日上午9點全球同步上線。



