900萬人次破功 觀光署：今年國際客難達標
交通部觀光署今年原以千萬來台國際旅客為目標，觀光署長陳玉秀更說900萬沒問題，但截至12月15日，來台國際客才剛破800萬。陳玉秀表示，大環境變化多，900萬確實有困難，但今年來台的國際客人數比去年增加50萬，明年仍以900萬為目標，「對台灣而言是適合的」，等於二度下修來台國際客的目標。
對此，海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁說，觀光署從1200萬人次目標下修到900萬，更說900萬人次對台灣是適合的，才不會有過度旅遊情況，這是達不到 KPI，才用「質優於量」、經營精緻旅遊作藉口。
蕭博仁強調，不斷補助對於台灣觀光成效並不大，若要把台灣觀光、旅遊做好，就該知道國際客來台想看什麼，了解各國旅客關注的旅遊喜好，重點是台灣景點需增加，並根據各地景點及國際客來源國做分流。
陳玉秀表示，今年要達到900萬人次確實有困難，不過明年目標一定要比今年更好，盼國際客觀光產值未來三年，能年增2～3%。
至於明年來台國際客目標？陳玉秀說，「800至900萬人次可能對台灣而言是適合的」，台灣在疫情後流失部分觀光人才，需盡快補強讓專業人才可以回到觀光產業，這是目前碰到的一些難處，但針對明年的目標，認為900萬人次目標對台灣是適合的。
此外，交通部為補足旅宿人力缺口，開放觀光旅宿業申請外籍生來台實習，迄今約1400餘人，美其名「實習」，但提供勞務，卻毫無薪資、工時等保障，形同免洗勞力，引發批評。陳玉秀表示，目前正與勞動部持續討論，包含津貼、保險、休息時間等，細節研議中。
