900萬國際客跳票 去年觀光逆差7千億元

國人瘋出國，去年出國人次高達一八九四萬四四三六人，來台旅客僅八五七萬四五四七人次，等於去年觀光逆差達一千萬人次、約七千億元，出國人次及觀光逆差均創新高，國人最愛前往的國家第一名是日本，中國大陸躍居第二名；觀光署去年設定的九百萬人次國際旅客目標，確定破功。

交通部觀光署最新統計，去年來台觀光客比前一年七八五萬人次，增百分之九；國人出國人次比前年一六八四萬人次，增百分之十二。

若以觀光署前年調查，來台旅客平均每人每趟支出約四萬元，估去年觀光收入為三五一二億元，而國人平均出國一趟支出五萬五千元，去年全台出國旅客花費高達為一兆五二二億元，由此推算，去年觀光逆差達一○三六萬人次、七千多億元。

來台國際客前三名為日本一四八萬人次，港澳一三一萬人次，韓國一○一萬人次。國人出國最愛去的國家，日本六七三萬人次，較前年成長百分之十二，中國大陸三二三萬人次，成長百分之十六；港澳有二一九萬人次，成長百分之廿九。

觀光署說明，因匯率吸引、航班恢復、地緣政治、競爭國簽證放寬吸引等影響，致日本、大陸、港澳等市場差距逐步擴大；我國觀光市場自一九九○年均為出境大於入境，國人出境對國籍航空、旅遊、保險及零售產業均有受惠。

觀光署表示，已積極規畫推動「觀光雙輪驅動方案」，盼能擴大國旅及國際旅客來台觀光。在國際引客方面，規畫「強化國際觀光動能方案」，以「國際旅客重遊加碼」、「國際旅客會展順道旅遊加碼」、「國際旅客獎勵旅遊加碼」及「國際標竿型演唱會支持方案」等，提升台灣國際市場能見度與競爭力。

