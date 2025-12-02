900萬達標有難度！觀光署擬鎖定「重遊客」給誘因

交通部觀光署長陳玉秀。（陳祐誠攝）

交通部觀光署原預估今年外國旅客可突破900萬人次，但成果不如預期，今年可能850萬人次左右。觀光署長陳玉秀指出，除了推薦新景點給國際旅客認識，給旅客抽獎的「遊台灣金福氣」活動也會續辦，但鎖定「老朋友帶新朋友」的重遊客，方案還在設計中。

陳玉秀在立法院接受質詢時曾說，今年達到900萬國際旅客沒問題，但根據最新統計，1至11月國際旅客來台約760萬人次，推估全年約850萬人次，觀光署坦言要達標「有難度」。

觀光署為加速擴大吸引國際觀光客，自112年5月1日起辦理「遊台灣金福氣」抽獎活動，中獎者可獲5000元電子票證消費金或住宿折抵優惠券，提供誘因引客來台旅遊消費。

陳玉秀指出，提供給外國旅客抽獎的「金福氣」活動明年續辦，目標針對重遊客，希望老朋友帶新朋友來台灣玩，細節部分還在找旅遊業者一起討論，畢竟他們更清楚市場的脈絡。

據悉，觀光署擬調整「金福氣」活動方案，曾登記抽獎但未中獎的旅客，被視為「重遊客」，若帶著沒來過台灣的親友一同入境，即可參加抽獎。觀光署強調，對於抽獎的資格認定、獎金是否維持5000元等細節問題還有待討論，也還要另外爭取預算支持。

