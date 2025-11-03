90W恐生成鳳凰颱風 最快「這時間」成颱路徑曝光
時序雖已進入11月，太平洋上的熱帶系統活動仍未歇息。繼本月1日生成的中度颱風「海鷗」後，關島南方海域再度出現一個熱帶擾動90W。根據氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」的預測與Google AI模式系集圖顯示，該熱帶擾動有機會在本週四（6日）發展為今年第26號颱風「鳳凰」，其後續路徑可能對台灣構成影響。
粉專指出，90W擾動在目前觀測資料中持續發展中，預估未來幾天將因副熱帶高壓勢力逐漸減弱，導致其路徑採取典型的拋物線型前進方向。預期當擾動逐漸逼近台灣附近海域時，有可能轉向東北方，但由於轉向的時間與位置尚不明確，變數仍大，需持續觀察。
粉專提醒，秋季期間的颱風特性與夏季不同，變化快速且常具不穩定性，過往也曾發生過颱風接近台灣後才突然轉向或路徑大幅改變的情形，因此即便目前路徑預測尚未明朗，民眾仍應保持高度警覺。
此外，現正位於菲律賓東南方海域的中度颱風「海鷗」目前正朝西前進，預計明日將穿越菲律賓進入南海，接著持續往越南中部方向前進。粉專分析指出，海鷗颱風路徑較偏南，距離台灣相對遙遠，因此僅會帶來有限的外圍水氣影響，對台灣本島的實際天氣變化不大。
根據中央氣象署的預測，本週四受到東北季風減弱影響，清晨各地氣溫略降，但白天北部與宜蘭地區氣溫將略為回升。桃園以北、宜蘭與花蓮地區有局部短暫陣雨，台東與恆春半島亦有零星降雨的機率，其他地區則大致為多雲到晴的天氣。
而週五至下週日（7日至9日），全台大多維持多雲到晴的天氣型態，僅基隆北海岸、大台北山區、東部地區與恆春半島仍有零星短暫陣雨。
看更多 CTWANT 文章
高雄小學生畢旅5千爽玩日本5天 旅日達人「職業病犯了」給6建議
假日輕急症中心上路首日「全台255人就醫」 專家呼籲：加強宣導
跳水國手林昀蒂（Jordi）的人生哲學——先跳再說！
其他人也在看
中鋼核心產品取得認證聲明書 展現綠色轉型決心
中鋼為迎合產品環境資訊揭露趨勢，於2022年完成23項鋼品「碳足跡」盤查報告書，展現中鋼接軌國際綠色供應鏈及綠色轉型的決心。品觀點 ・ 6 小時前
佛光山2025年書展暨蔬食博覽會 11月8日佛陀紀念館開跑
佛光山2025年書展暨蔬食博覽會11月8日佛陀紀念館開跑。品觀點 ・ 6 小時前
東森深度週報／男女約會誰買單 Z世代新算式「體諒」更長久
東森深度週報／男女約會誰買單 Z世代新算式「體諒」更長久EBC東森新聞 ・ 47 分鐘前
南投學子勇奪國際發明大獎金牌銀牌 縣府表揚肯定創新實力
南投高中與鯉魚國小學生日前參加2025年印尼國際青少年發明家日（International Young Inventors Award, IYIA）競賽，在全球21個國家共486件參賽作品中脫穎而出，中廣新聞網 ・ 2 小時前
台南57年「四神湯」改賣雞肉碗粿 消費者嘆：被迫賣「盧媽媽創意菜」
非洲豬瘟禁令延長到11月6日中午，台南許多小吃因常用活體豬，部分店家在這次台中防疫破口深受其害，其中經營57年的「鎮傳四神湯」掛上紅布條改賣雞肉碗粿，消費者嘆，台南小吃被迫改賣「盧媽媽創意菜」。依台南的飲食史，台南武廟過去曾有小吃攤聚集，台南著名、約1980年創業的清珍鴨肉羹，還有約1977年創業的自由時報 ・ 34 分鐘前
海鷗後有鳳凰！專家緊盯熱帶擾動90W 最快這天成颱
時序邁入11月，不過太平洋上的熱帶擾動卻仍未停歇，除了1日生成的海鷗颱風之外，關島附近又有熱帶擾動形成，根據氣象專家預測，最快周四（6日）增強為第26號「鳳凰」颱風，有可能影響台灣。中時新聞網 ・ 9 小時前
高溫假有譜 氣象署擬納入災害 本月提預告修法
氣候變遷影響，台灣高溫日數連年增加，中央氣象署擬修《氣象法》，將「高溫」列入「災害性天氣」，未來可依法發布高溫特報，相關單位可依此擬定「高溫假」。交通部3日說明，預計11月預告修法草案二個月，後續會報行政院送立法院審議。工商時報 ・ 2 小時前
中市府召開非洲豬瘟擴大會議 盧秀燕指示再盤點、再擴大守住台灣
台中市政府3日召開非洲豬瘟防疫擴大會議，針對台中市非洲豬瘟緊急應變小組的執行情形進行報告，並針對疫後規劃產業輔導措施。市長盧秀燕表示，今日擴大全府級召開會議，在清零前的最後階段，把疫情圍堵在個案案場，中廣新聞網 ・ 2 小時前
護理系女神大馬飯店猝逝 黃明志"被捕+藥丸"照曝光!
生活中心／綜合報導31歲的網紅謝侑芯，在馬來西亞一間飯店猝逝，而歌手黃明志也被證實在現場。大馬警方甚至在黃明志身上搜出九顆藥丸，檢驗確定是搖頭丸，現在當地媒體曝光黃明志的被捕以及藥丸照片。不過黃明志從出庭到社群平台，都否認自己持有毒品。已故網紅謝侑芯：「你們家小朋友還缺家教嗎，我是教音樂的。」31歲網紅謝侑芯，驚爆猝死在馬來西亞飯店的浴缸內，事發好幾天了，在場被逮的歌手黃明志，依舊脫離不了嫌疑。不再是帽子造型，黃明志的被捕畫面，在馬來西亞媒體曝光，另外還有九顆分成兩個夾鏈袋的藍色小藥丸，疑似就是大馬警方在黃明志身上搜到的搖頭丸。黃明志向警方坦承，因為與謝侑芯在討論合作拍片，一起待了整個晚上，期間女方到廁所洗澡，但過半個小時沒動靜，他才到廁所查看，當時謝侑芯已經躺在浴缸內，試圖搶救仍回天乏術。大馬媒體曝光黃明志被捕照片。（圖／中國報）歌曲"中國痛"：「巴布.馬力的反拍節奏七個洽七個七個恰，琵琶配竹簫輕快又跳躍。」有馬來西亞報導指出，謝侑芯遺體被發現時全身赤裸，並倒臥在浴缸內，而且浴缸內和地面都沒有水跡，推測女方死後遺體可能遭人移動至浴室，認為死因不單純。不過黃明志在上個月24號出庭時，否認吸毒和持有毒品的兩項罪嫌，繳交保釋金後獲釋。大馬媒體也曝光警方在黃明志身上搜到的藍色藥丸照片。（圖／中國報）謝侑芯好友不忍發聲。謝薇安發文砲轟黃明志"我真的以跟你合作過為恥！"，一個禮拜前，曾傳訊息詢問，謝侑芯在哪，但黃明志卻完全不回應，根本心裡有鬼。謝侑芯經紀人也發文，強調從未見過謝侑芯接觸過毒品，也從未聽聞她有任何相關行為，怒嗆黃明志，毒品的來源是什麼？是否誘導、欺騙或強迫女方服用？謝侑芯猝逝前三天，才和閨密們在飯店拍影片，出事後全裝沒事，甚至還關閉影片留言，是否另有隱情，馬國警方也將持續追查。原文出處：護理系女神大馬飯店猝逝 黃明志「被捕+藥丸」照曝光！ 更多民視新聞報導Elly留美變身女王！轉大人「超模身材」上帝視角曝光115年初將退休 最高院法官周盈文上班時昏迷送醫最強女優去大馬「被當玩具」崩潰！控「違禁品由他提供」內幕全說了民視影音 ・ 7 小時前
中市完成電圍網防疫設施 嚴防野豬接觸廚餘阻疫情傳播
非洲豬瘟疫情持續受到關注，為防堵野豬接觸廚餘造成疫情擴散，台中市政府依據農業部林業保育署最新發布的「廚餘處理場域隔離野豬之電圍籬或永久性圍網設置指引」，在最短時間內完成后里及霧峰兩處掩埋場電圍網，並在中廣新聞網 ・ 2 小時前
本週末有機會生新颱「估下週接近」 北東涼雨彈連炸
受到東北季風、華南雲雨區影響，中部以北、東半部地區和南部山區降雨機會較高，且下週起雨勢增強。另關島附近5日起將有熱帶性低氣壓發展並靠近台灣，中央氣象署也公布產生共伴效應的可能性。中天新聞網 ・ 11 小時前
民普發一萬元即將上路！ 五大QA一次看懂
觀察近三個月網路討論，最多人詢問的問題便是「領取方式有哪些？」根據財政部規劃，民眾可選擇三種主要管道：普發現金官網登記入賬（最推薦、最快）。實體 ATM 機台領取。郵局臨櫃現領。網友普遍表示「最推薦登記入帳，最快、最方便，也不用出門排隊」。官網預計於11月5日至11月9日開放為期5天的「預登記」，採身分證或居留證尾數分流，11月10日起則不限尾數登記。最快入帳時間：11月11日可領到紅包另一個網友高度關注的問題是「什麼時候可以領？」入帳時間： 若於11月10日前完成登記並經檢核成功者，款項最快將自114年11月11日18時起，依各銀行作業程序陸續入帳。此外，財政部說明，此次現金普發以「全民+1 政府相挺」為訴求，並未規劃排富條款。領取資格廣泛：新生兒與特定居留者皆可領「誰可以領？」也是許多網友高度關心的事情。依據規定，符合普發現金領取資格者共分為五類：1.國內現有戶籍國民（含115年4月30日前國內出生並擁有出生證明的新生兒）。2.取得居留許可的無戶籍國民。3.取得永久居留許可的外國人。4.大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可者。5.政府機關因公派駐國外人員及其具我國國台灣好新聞 ・ 47 分鐘前
入秋後最強寒流！ 首爾體感溫零下2度 羽絨外套出籠
南韓出現今年入秋後最強的寒流，首爾今天上午氣溫降到0.5度，體感溫度是零下兩度。全羅北道已經降到冰點以下，只有零下8.7度，南韓罕見在11月初就發布韓流警報，民眾已經穿起禦寒大衣。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
中西醫合療 A流腦炎童康復
記者徐義雄∕台中報導 5歲童罹患A型流感併發急性壞死性腦病（ANEC），就醫後穩定生…中華日報 ・ 47 分鐘前
壯大資產管理 迎向黃金年代特刊》彭金隆拚亞資中心 打大贏小輸組合拳
全球財富管理需求日益提升，台灣擁有充沛資金、豐沛的產業動能，加上近年來資本市場日益活絡，發展亞資中心的優勢相當明顯。金管會主委彭金隆指出，發展亞資中心要採「大贏小輸」的組合拳，才能打造具有台灣特色的競爭利基，為此，金管會設立了三層級推動架構加速推動。工商時報 ・ 2 小時前
明天天氣受東北季風影響持續溼涼 北北基宜防較大雨勢
中央氣象署表示，明天仍受東北季風影響，水氣偏多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區可能出現較大雨勢；氣溫方面，北部、宜蘭地區整天約攝氏20至24度，中南部普遍低溫約21至24度、白天高溫27至30度。6日起東北季風將減弱，天氣逐漸回穩，氣象署也將持續觀察關島附近熱帶系統的發展及對台影響。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 9 小時前
重見陽光！高溫將回到3字頭 氣象署曝「這天」回暖
即時中心／廖予瑄報導中央氣象署今2日指出，受到東北季風與水氣影響，週三（5日）前北部與東部地區仍偏濕涼，甚至有可能會整天降雨；但從週四（6日）起，東北季風將逐漸減弱，北台灣氣溫可望明顯回升；週六、日（8、9日）時氣溫更有機會回到3字頭高溫。民視 ・ 1 天前
全台濕答答！北部雨不停氣溫探17度 放晴要等這天
今（2）日受東北季風影響，全台天氣明顯轉涼，北部與東北部整天濕涼有雨，低溫下探1字頭，清晨新北三貂角測得全台最低溫17.9度。中央氣象署提醒，這波冷空氣將持續影響到週四（6），民眾外出務必添衣保暖，北台灣也將一路濕冷至週中。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
今年冬天比往年更寒冷？專家曝原因：反聖嬰訊號增強
生活中心／李明融報導近來天氣受到東北季風影響，北部及東半部連日呈現陰涼潮濕天氣，不少民眾待在家、雨天出門已經直呼「快要發霉了」，然而今天（30日）東北季風短暫減弱，明天（31日）又要開始變天，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出又有東北季風南下，迎風面的北部、東半部地區雲量都會再次增多，並有局部短暫雨機會，一路影響到週末，早晚低溫落在19至21度之間。正式進入到秋冬季節，「林老師氣象站」也發文提醒，最新研究指出，今年「冷冬」機率提高，這個冬天恐怕會比往年還要寒冷。民視 ・ 23 小時前
海鷗升級中颱！週末恐又有新颱風生成 下週「這幾天」最靠近台灣
氣象署指出，明天（4日）水氣偏多，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有雨，並有局部較大雨勢的機率，大臺北地區有短暫雨，北部、東部地區及中部山區有局部短暫雨，東南部地區、南部山區及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。氣象署說明，週三（5日）北部、東北部及...CTWANT ・ 11 小時前