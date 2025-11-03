90W恐生成鳳凰颱風 最快「這時間」成颱路徑曝光

90W擾動有可能發展為今年第26號颱風「鳳凰」。（圖／翻攝臉書／台灣颱風論壇）

時序雖已進入11月，太平洋上的熱帶系統活動仍未歇息。繼本月1日生成的中度颱風「海鷗」後，關島南方海域再度出現一個熱帶擾動90W。根據氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」的預測與Google AI模式系集圖顯示，該熱帶擾動有機會在本週四（6日）發展為今年第26號颱風「鳳凰」，其後續路徑可能對台灣構成影響。

粉專指出，90W擾動在目前觀測資料中持續發展中，預估未來幾天將因副熱帶高壓勢力逐漸減弱，導致其路徑採取典型的拋物線型前進方向。預期當擾動逐漸逼近台灣附近海域時，有可能轉向東北方，但由於轉向的時間與位置尚不明確，變數仍大，需持續觀察。

粉專提醒，秋季期間的颱風特性與夏季不同，變化快速且常具不穩定性，過往也曾發生過颱風接近台灣後才突然轉向或路徑大幅改變的情形，因此即便目前路徑預測尚未明朗，民眾仍應保持高度警覺。

此外，現正位於菲律賓東南方海域的中度颱風「海鷗」目前正朝西前進，預計明日將穿越菲律賓進入南海，接著持續往越南中部方向前進。粉專分析指出，海鷗颱風路徑較偏南，距離台灣相對遙遠，因此僅會帶來有限的外圍水氣影響，對台灣本島的實際天氣變化不大。

根據中央氣象署的預測，本週四受到東北季風減弱影響，清晨各地氣溫略降，但白天北部與宜蘭地區氣溫將略為回升。桃園以北、宜蘭與花蓮地區有局部短暫陣雨，台東與恆春半島亦有零星降雨的機率，其他地區則大致為多雲到晴的天氣。

而週五至下週日（7日至9日），全台大多維持多雲到晴的天氣型態，僅基隆北海岸、大台北山區、東部地區與恆春半島仍有零星短暫陣雨。

