91分鐘徒手登台北101！霍諾德直播吸620萬觀看 遭疑「拿命拚收視」

記者林汝珊／台北報導

霍諾德僅花91分鐘順利攻頂。（圖／翻攝自IG）

被譽為「地表最狂攀岩者」的霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰「無繩索、零防護」徒手攀登台北101，全程僅花91分鐘順利攻頂，引起全球話題。根據 Netflix 公布的成績，節目上線短短兩天便累積 620 萬觀看次數，登上當週英語類節目排行榜第 3 名。雖未刷新平台紀錄，不過表現仍相當亮眼。

霍諾德徒手攀上101，兩天便累積 620 萬觀看次數。（圖／記者鄭孟晃攝影）

霍諾德在鏡頭前不綁繩索、徒手攀上台北101，高空畫面讓不少懼高觀眾隔著螢幕都手心冒汗。而原訂星期六攀登，卻因天候因素臨時延後一天開爬，實際僅用兩天時間累積觀看數，仍成功擠進 Netflix 上週排行榜前三。

不過由於 Netflix 全球直播，此行為也被許多國外媒體質疑是不負責任，恐造成模仿效應。對此Netflix也回應了，發聲強調已將直播設有觀眾酌情觀看提醒，並設置延遲機制以防突發狀況。不過外界仍質疑，當風險本身成為節目賣點，平台是否真的能與責任切割，相關細節仍值得討論。

