91年來首位拉丁裔影帝 驚世作《間諜故事》獲紐約影協雙料大獎

華格納莫拉主演電影《這不只是個間諜故事》票房開出1.1億佳績。（海鵬提供）

2025第91屆紐約影評人協會獎台灣時間3日凌晨公布得獎名單，其中熱門話題電影《這不只是個間諜故事》勇奪最佳男主角、最佳國際影片雙料大獎。值得一提的是，該片男主角巴西男星華格納莫拉，是紐約影評人協會獎頒發91屆以來，第1位獲影帝殊榮的拉丁裔演員。

《這不只是個間諜故事》是巴西鬼才導演小克雷伯曼東沙的驚世傑作，獲獎消息傳回巴西時，他第1時間轉發獲獎資訊，幽默表示：「好消息，我需要喝一杯！」男主角華格納莫拉則是繼坎城、芝加哥、聖塔芭芭拉、紐波特海灘等國際影展稱帝後，勇奪第5座影帝大獎。

《這不只是個間諜故事》劇情描述1977年的巴西城市勒西菲，迎來一年一度的嘉年華盛會，不料當地捕獲的大白鯊嘴裡，竟驚現一條人腿，隨著媒體大肆渲染報導，戲院同步重映《大白鯊》更讓全民陷入瘋狂。

與此同時，左派研究員馬賽羅（華格納莫拉飾）因得罪權貴勢力，遭人買兇追殺，只好帶著兒子逃回家鄉，加入地下庇護組織，眼看殺手步步逼近，馬賽羅只得改名換姓，以求一線生機。該片上月於巴西上映，迄今已開出1.1億台幣超級票房，不僅榮登2025年巴西電影票房冠軍，更獲各大媒體和觀眾盛讚是「年度最佳電影」。

