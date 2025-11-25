91歲李順載辭世韓網哀慟 總統李在明悼念：文藝界巨塔倒下

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國影視圈慟失巨星！資深演員李順載91歲離世的消息，令韓國演藝圈留下遺憾，韓國總統李在明今(25)稍早公開表達沉痛哀悼，形容李順載是「大韓民國文化藝術界的巨塔」，表示他的離去是國家重大損失。

李在明在文中寫道：「為李順載老師祈願冥福。他是一位跨越世代、備受全民愛戴的藝術家，也是大韓民國真正的國民演員。」

李在明指出，李順載一生投入於表演，從話劇舞台到電影、電視與廣播，始終以真摯演技帶給國民「歡樂、感動、慰藉與勇氣」，對提升韓國文化藝術水準貢獻深遠。

李順載生前說過一句名言：「演技是承載活著的人的故事的人生伴侶。」李在明表示，這句話不只是他的信念，更是他畢生的實踐，透過角色與表演，將人生的本質分享給每一位觀眾。

李順載從影近70年，演過《許浚》、《李祘》、《搞笑一家親》等，到近年的《衣袖紅鑲邊》多部經典，晚年也身兼韓國嘉泉大學演技藝術學系特聘教授，致力提攜後輩，精神令人感佩。

