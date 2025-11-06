91歲清潔員1天上12小時班！作息惹哭眾人 網紅霸氣塞4千塊請吃飯

【緯來新聞網】澳洲網紅萊恩（Jaden Laing）日前在新加坡偶遇一位91歲清潔員，畫面中的清潔員語氣平和地描述生活只剩「工作、回家、睡覺」，引發許多網友不捨與關注。影片上傳至Instagram後迅速吸引逾92萬個按讚及8000千則留言。

91歲清潔員1天上12小時班。（圖／翻攝IG ＠jadentysonlaing ）

在影片中，91歲清潔員穿著制服、表情平靜，表示自己需工作到晚上7點，且一值班就是12小時。當被問及保持健康的方法時，他簡單地說：「工作、回家、睡覺。」沒有娛樂，也無法運動，日子一成不變。萊恩聽後，立刻拿出200元新幣（折合約新台幣4,700元）請他去吃頓好料，2人碰拳、擁抱，場面感人又令人鼻酸。



有網民在Reddit討論區坦言，如果有足夠的退休金，寧願去旅行或學烘焙，不會選擇繼續工作。另一名網友則分享父母的例子：「他們70幾歲還在工作，因為不想待在家裡無所事事。」



新加坡政府近年推動多項政策以支援高齡勞工，包括逐步調整退休與再就業年齡，並推出如「銀髮支援計畫」等補助方案。根據官方統計，預估到2030年，新加坡65歲以上人口將占總人口的24，是2014年比例的兩倍。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

「Ozone」首攻蛋壓力山大！文廷練特技手全是血 爆哭：超出負荷

拍謝少年募資破6百萬創紀錄 北流開唱壓力大到狂買樂器