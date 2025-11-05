91歲翁肇喜親自出席併購宣布會 拜託保戶繼續支持「新的玉山人壽」

三商壽董事長翁肇喜、玉山金控董事長黃男州（中）共同召開聯合記者會，出席的還有三商壽副董事長許瀞心、三商壽總經理陳宏昇（右二、右一）與玉山金總經理陳茂欽、玉山金財務長程國榮（左二、左一）。（圖／李蕙璇攝）

玉山金（2884）、三商壽（2867）、三商（2905）今天（5日）三家公司董事會同時通過雙方合意併購，此交易將全數以股份轉換方式進行，玉山金擬以每0.2486股換發1股三商壽股票，發行新股給三商壽全體股東並取得三商壽全部股權。

晚上6點半，91歲三商行創辦人、三商壽首任董事長翁肇喜，與玉山金控董事長黃男州共同召開聯合記者會，出席的還有三商壽副董事長許瀞心、玉山金總經理陳茂欽、三商壽總經理陳宏昇、玉山金財務長程國榮。

黃男州首先表示，雙方用換股方式合意併購，邁向新里程新境界，秉持誠信正直專業高度的公司治理，以專業經理人的方式還經營的核心理念，未來金控仍是以銀行為核心當作經營的方針，並朝著壯大金控版圖與旗下子公司版圖，這才能真正邁向世界級的玉山與三商，邁向更美好的未來。

翁肇喜則全程以河洛話表示，今天可說是新的玉山人壽誕生的好日子，黃董事長剛剛說出公司的願景與未來展望，在此單純表示過去30多年支持三商壽的保戶、員工們，非常感謝大家，也非常謝謝主管機關給予的叮嚀與協助。

三商壽是一家非常美好的企業，擁有的是一流的團隊與保險服務，在經營最為困難的時期，大家仍然非常努力的前進，現在加入金控，資源豐富，可將對三商壽有很大的蛻變，請各位繼續支持與給與期待新的玉山人壽。

交易完成後，三商壽全體約9.1萬名本國與外資股東將持有約8.31%的玉山金股權。雙方董事會今日通過於2026年1月23日召開股東臨時會通過本合併案，本案尚需主管機關審議核可後方為生效。

併購完成後，玉山金的資產規模將突破新台幣5.8兆元，躍升為第5大上市金控公司，建構具備銀行、保險、證券三大業務獲利引擎的金控平台。

三商壽於1993年由三商行(現三商投控)發起成立，成立初期以年輕清新的品牌形象，營運規模迅速成長。2000年時與美商MassMutual金融集團策略合作，引進其產品設計、投資、風險管理等先進的經營觀念，並更名為三商美邦人壽。

於2012年掛牌上市，秉持「一句承諾 一生的朋友」的品牌精神穩健發展，目前總資產達1.6兆元，為國內第7大壽險公司。三商壽擁有約11,000位員工，總保費居市場第7。

