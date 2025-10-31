91歲還能走30分鐘去買菜！料理爺爺靠4個長壽習慣，工作71年不喊累

從戰火中的艱困童年，到戰後在煤炭公司努力打拚，日本91歲料理研究家小林勝（暫譯）的一生宛如一部精采電影。高齡九旬的他，至今已持續工作71年，依舊活躍在電視與雜誌，只見他笑容滿面、活力滿滿，究竟如何保持這份驚人的精力與健康？一起揭開他的「長壽生活秘訣」。

1.早餐吃得豐盛開心，成為精力充沛的秘訣

對小林勝來說，早晨打掃與早餐是一整天活力的開場。每天早上7點，打理完家中角落與廚房後，接著開始準備豐盛早餐。餐桌上必備的有白飯、味噌湯、烤魚，還少不了營養滿分的優格。

「我早餐一定要吃飽，健康優格也不能少。」小林勝的早餐份量紮實，飯糰約拳頭般大，若吃麵包則會搭配充滿各式食材的湯品，既營養又暖心。對他而言，這份早晨的飽足感，正是支撐整天忙碌工作的關鍵能量。

不少人會為了控制三高或減肥而省略早餐，但營養師望月理惠子提醒，吃對早餐是抗老與調整生理時鐘的第一步。充足蛋白質、膳食纖維與優質澱粉的完美搭配，更是穩血糖又凍齡的聰明早餐。

2.自己購物不求人！揹著大背包走30分鐘難不倒

別看他已91歲高齡，小林勝出門採買可是毫不假手他人！他習慣揹著大背包，徒步30、40分鐘到市場或超市挑選新鮮食材。這段路程不只是購物，更是每天的運動時光，既鍛鍊身體，也維持生活自主性。他也常一邊散步一邊練習「頭腦體操」，例如心算路過車輛的車牌數字總和、記憶名片、回想朋友名字等，讓身體與腦袋都一起動起來。

日本物理治療師上村理繪也曾分享，高齡者若能親自做家務或採買，就是最自然的日常運動，既維持肌力也能延緩臥床風險。

3.肌肉痠痛別拖到隔天！在浴缸伸展、按摩放鬆

「身體疼痛就泡澡和按摩，別拖到明天。」這是小林勝奉行超過一甲子的健康信條。從35歲起，他每天都會伸展與按摩，活動肩膀、放鬆手臂，讓一天的疲勞隨著泡澡的熱氣消散。

國際醫療福祉大學研究所教授前田真治也曾指出，泡澡能促進血液循環，改善虛冷與水腫，還能放鬆緊繃的肌肉。難怪小林勝 91 歲仍行動俐落，精神奕奕，因為他每天都在浴缸裡「保養」自己的行動力。

4.為控制血壓而戒酒

雖然熱愛料理與生活，小林先生仍然最重視健康管理。因為高血壓的緣故，他已經戒酒多年，並透過日常運動維持血壓穩定。

不少人誤以為「小酌有助心臟健康」，但心臟內科醫師郭志東曾提醒，喝酒其實是高血壓與心臟病的隱形幫兇。飲酒過量會導致高血壓，長期下來自然會帶給心肌負擔，進一步增加心臟病、中風風險。真正護心的方式還是規律運動、放鬆心情。

「健康不是別人給的，而是靠自己創造出來的。」小林勝語重心長地說，許多人一出現小毛病，就怪罪年齡，但他認為，真正的差別在於是否願意改變、願不願意行動。這些看似簡單的健康行為積少成多，正是他長壽的穩固基礎。



