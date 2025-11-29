91歲香港鬼后爆「遭除名」？合作56年突「消失」！

娛樂中心／江姿儀報導



91歲香港資深女星羅蘭（本名盧燕英），5歲就以童星身分踏入演藝圈，出道超過80年，演出多部經典電影，見證了港片的輝煌年代。1993年她在恐怖片《七月十四》中飾演靈媒「龍婆」一角，逼真又傳神的形象深植人心，成為不少影迷的童年陰影，因此被譽為「香港鬼后」，還曾以65歲之齡成為香港金像獎史上最年長的影后。不過近日驚傳她從知名電視台官網的藝人名單中消失，引發外界猜測她是否已與老東家結束合作，震驚大批粉絲。





91歲影后羅蘭出道超過80年，演出多部恐怖片，被封為香港「鬼后」。（圖／翻攝自臉書）

91歲羅蘭出道86年，自 1960 年代起活躍於香港影壇，以驚悚片聞名。她以經典角色「龍婆」締造傳奇，被封為「鬼后」，曾兩度入圍香港電影金像獎最佳女配角。她憑藉恐怖片《陰陽路》系列，被譽為香港「鬼母」，與「殭屍道長」林正英並列為港產鬼片的代表人物。根據 香港媒體 報導，近日她從知名電視台官網的藝人名單中消失，疑似被除名，目前Google搜尋還留著官網個人介紹連結，但實際進入該頁面後顯示「缺少網頁」。消息曝光，引起外界猜測她是否已與老東家結束多年合作，粉絲得知後相當震驚、不捨。

91歲香港鬼后「合作56年遭除名」？突從電視台官網「消失」震驚全網！

羅蘭從電視台官網消失。（圖／翻攝自Google、TVB官網）

事實上，她從1967年起與知名電視台首次簽約，從此開啟合作關係。雖然期間她曾經數度短暫離開，但累計合作長達56年，可以說是該電視台藝人的資深代表之一。即使高齡91歲，她仍持續奉獻於影視工作，近年以「部頭合約」形式與電視台合作（按劇集數量合作，無底薪、自由度高）。她曾透露，醫生提醒她「一旦停止工作，腦袋也會跟著衰退」，因此她只要體力和狀態允許，她就會繼續接拍作品。

