91歲「國民爺爺」李順載辭世 醫揭衰弱症5指標 肌力、骨質都在內
南韓「國民爺爺」李順載11月25日清晨辭世，享壽91歲，引發外界不捨。他近年因肌力明顯下降、行動受限，讓高齡族群常見的「肌少症」與「衰弱症」再度受到關注。專家提醒，肌肉流失與體能衰退若未及早處理，恐造成跌倒、住院與死亡風險。
90歲仍持續演出 塑造無數經典角色
被韓國觀眾親暱稱為「國民爺爺」的李順載，在清晨安詳離世，韓國演藝圈立即湧入追思。他從影近70年，跨越三、四個世代，從《澡堂老闆家的男人》到《衣袖紅鑲邊》，塑造無數經典角色。他也是KBS演技大賞史上最高齡得主，是少數仍在九旬持續演出的資深演員。
看更多：醫學實證！這運動一周只要3天 長者大腿肌力暴增46％
晚年肌力下降 健康亮紅燈引關注
友人透露，他去年10月起身體急速衰退，尤其下肢肌力下降明顯，行走需人攙扶，因此婉拒探病，專注於復健。雖然經紀公司未公布確切死因，但外界普遍推測為自然離世。他今年初出席頒獎典禮時，已需要攙扶上台，但仍堅定地分享對表演的熱情，令粉絲紅了眼眶。
長者好發肌少症 骨鬆、跌倒風險高
根據衛福部資料，肌少症是高齡族群常見的關鍵健康議題，會造成肌肉量減少、走路速度變慢、體重下降，並增加跌倒、住院與死亡風險。醫師指出，這類狀況常在一年內快速惡化，因此即便沒有明顯疾病，年長者仍可能因肌力衰退導致活動力全面下降。
長者衰弱因素多 肌少症、營養不佳都有關
台大醫院北護分院院長、老年醫學專家詹鼎正醫師說，許多人以為老了就會虛弱，但真正的「老年衰弱症」是多重因素累積而成，包括肌肉不足、活動量下降、營養不佳、骨質疏鬆、睡眠差、慢性病與藥物使用等，是一種生理系統整體退化的結果。衰弱症常伴隨肌少症，但範圍比肌少症更廣，涉及體能、情緒、飲食、疾病管理等面向，若未及早處置，最終可能走向跌倒、骨折、住院、臥床與失能。
看更多：老人走路常跌倒是骨鬆？醫揭1症狀機率更大！增肌這樣做
5指標評估衰弱症 前期就該防治
詹鼎正說明，根據國內資料，台灣老年衰弱症盛行率約10%至15%，若包含衰弱前期，比例高達30%至40%。臨床上常用「約翰霍普金斯5指標」評估：
一年內非刻意體重減輕超過5%
走路速度變慢
肌力下降
體能耐受度降低
常感疲憊
以上符合1-2項即為衰弱前期，3項以上則屬老年衰弱症，都需提高警覺，建議就醫進一步接受「周全性老年評估」，釐清是否有營養不良、慢性病惡化、藥物副作用或心理狀況問題，針對長者個別需求，從各面向予以治療和照護。 另臨床上也會運用「臨床衰弱量表」(Clinical Frailty Scale, CFS) ，將年長者從健康到末期共分為9個等級。
看更多：65歲資深男星「走不動」嘆：全靠意志撐 醫揭4大原因 散步能當運動嗎？
肌少症≠衰弱症 但會加速惡化
老年衰弱症和肌少症常被相提並論，但兩者之間還是有所差異。肌少症是單純的肌肉及肌力出狀況，老年衰弱症的問題則包括飲食、情緒、活動量、疾病、藥物及經濟因素等等，相對複雜許多。一旦懷疑有老年衰弱症時，醫師會藉由「周全性老年評估」進行篩檢，找出造成衰弱的原因，並且加以治療及改善。
醫：長者越不動，衰弱更加速
不過，無論是肌少症還是老年衰弱症，預防肌肉流失都非常重要，因為肌力不但和長者的平衡感及行動能力有關，當肌肉質量與強度不足時，也會加重衰弱的情況，而且造成慢性病惡化，形成一連串的惡性循環。
看更多：小Call婆婆痛風只吃白飯 暴瘦10公斤！專家教這樣吃：過度節食反加重病情
改善虛弱和肌力：運動是最有效方式
詹鼎正表示，改善虛弱指標，運動是目前最有臨床實證的方法，不管是有氧運動、阻抗運動，或是綜合性的運動，大多會改善整體虛弱、肌力，或體能活動表現。因此，應該鼓勵年長者「多活動」，而不是因為衰弱而一直休息不動。
因此，即便覺得體力下降，也要在專業指導下維持日常活動，如散步、深蹲、手臂推拉訓練等。
李順載晚年出現的肌力急速衰退，正凸顯高齡者常面臨的肌少症與衰弱風險。專家呼籲，年長者只要出現步行變慢、力量不足、體重無故下降，都應及早檢查。透過營養、運動與疾病管理的整合治療，才能延緩老化帶來的功能下降，維持生活獨立性。
看更多：老人衰弱合併1情況活不過10年！噘嘴式呼吸可改善 多元復健介入有救
◎ 圖片來源／翻攝自KBS
◎ 諮詢專家／詹鼎正醫師
更多健康2.0報導
任達華帥氣「翻滾式跌跤」防受傷 ，看不出70歲！防跌神技快練這2招
他吃保健食品1NG習慣害胸悶、黑便！醫急勸：別這樣吃 超多人踩雷
瘦瘦針要打到想吐才會瘦？醫師破解危險迷思 這樣做才能健康瘦
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
救命一針要價近1億！台灣史上最貴藥物納入健保 首年13人受惠
衛福部健保署今（28）日宣布，自今年12月1日起調整健保藥品給付規定，新增納入3項重大治療用藥，其中最受關注的，莫過於由台大醫院團隊研發、單劑要價近新台幣1億元的罕病基因治療藥物Upstaza，正式納入健保「暫予支付」，寫下健保史上單價最高給付紀錄。健保署預估，生效後第1年使用人數13人藥費約13億元。太報 ・ 1 天前
睡夢中安詳離世？醫揭「殘酷真相」：多與這1因素有關 凌晨3點到6點是高峰
每當聽聞親友在睡眠中離世，訃聞上總會寫著「安詳辭世」、「無病痛地走了」等類似安詳離世的字眼，彷彿在睡夢中告別人世是最理想的離開方式。然而，這個被許多人視為最完美的死亡方式，背後往往潛藏著可預防的心臟危機。 在睡眠中猝死 大多源於心律不整 根據亞利桑那大學急診醫學專家研究發現，睡眠中過世確實通常是安詳的，最主要原因是心臟節律異常導致血流突然中斷，腦部在數秒內失去意識。由於患者本身就處於睡眠狀態，從睡眠直接轉為昏迷再到死亡的過程中，幾乎不會察覺任何痛苦。美國心臟學會的研究也顯示，夜間猝死案例中有7成5與缺血性心臟病相關，而致命性心律不整正是關鍵殺手。國泰醫院心血管中心病房主任黃奭毓指出，凌晨3點到6點是心臟性猝死的高風險時段，這段時間人體的腎上腺素與抗發炎激素處於最低點，呼吸道也容易收縮，加上睡眠呼吸中止症患者在這個時段最容易出現呼吸暫停，多重因素重疊之下大幅增加猝死風險。尤其有出現心室頻脈或心室顫動的患者，因心跳每分鐘可能超過150下也可能因心搏過緩導致心臟驟停，加上心房顫動患者在發作時毫無症狀，就像體內的隱形炸彈，隨時可能在睡夢中引爆。 預防夜間猝死 日常心臟保健 雖然睡眠中猝死聽起來常春月刊 ・ 1 天前
尿尿順了卻「高潮沒半滴精液」 攝護腺肥大最嚇人副作用！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 排尿是順暢了，怎麼變「空包彈」高潮時沒有精液射出！55歲的陳先生就一度遇到這樣的狀況，長期有解尿不乾淨、用力解尿以及尿流速極慢等問題的他，診斷是攝護腺肥大，且體積約50cc（正常為20cc，約一個核桃大小），就醫拿了藥，雖然排尿順暢了許多，卻出現逆行性射精和鼻塞等副作用，調整藥物後仍未能改善，最終決定接受攝護腺拉開手...匯流新聞網 ・ 22 小時前
中國老翁「便秘10多天」腸道堵死！口腔突「噴出1物」醫搖頭了
國際中心／巫旻璇報導中國廣東深圳一名高齡男子長年深受便秘折磨，一直沒有特別在意，直到近日腹部脹痛到難以忍受，被家人緊急送往醫院，才驚覺病情已惡化。醫療團隊檢查後發現，他並非單純便秘，而是因為罹患乙狀結腸癌導致嚴重腸道阻塞，必須立即動手術，未料在麻醉插管的過程中，由於腸道完全被穢物塞死，導致腸內容物逆流至胃部，最終從口腔溢出。民視 ・ 12 小時前
腳潰瘍遲遲未好！電子業女主管罹糖尿病傷口竟「半個棒球大」險截肢
罹患糖尿病竟險截肢。59歲的電子業女主管陳女士的糖尿病控制不佳，導致足跟潰瘍難改善，傷口一度有「半個棒球大」且深可見骨，曾被醫師建議膝下截肢，讓她焦慮萬分，後來到亞東醫院治療，經「血循再灌流」手術合併脂肪幹細胞治療，再加入PRP（自體血小板生長因子）輔助，成功保住足部、避免截肢危機，並重拾自力行走能力。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
常喝「這1種咖啡」黃斑部病變風險暴增7倍！國際研究證實 尤其2種人更危險
便利商店貨架上琳瑯滿目的即溶咖啡，是上班族快速提神的救星。然而，2025年6月發表在國際期刊《食品科學與營養》的最新研究結果顯示：習慣飲用即溶咖啡的人，罹患乾性老年黃斑部病變的風險比一般人高出近7倍。這項由中國湖北醫藥大學主導的研究，分析了超過50萬人的基因數據，透過孟德爾隨機化等先進統計方法，首度證實即溶咖啡與眼部退化性疾病之間存在因果關係。 因為製程差異 決定傷害程度 為什麼同樣是咖啡，偏偏即溶咖啡特別傷眼？研究團隊將參與者依飲用習慣分為即溶咖啡、研磨咖啡與低咖啡因咖啡等3組，結果發現只有即溶咖啡組顯示出與乾性黃斑部病變的顯著關聯，每增加一個標準差的飲用量，風險就增加6.92倍，而其他類型咖啡則未出現類似風險。研究顯示，其關鍵在於製造過程的高溫濃縮步驟，即溶咖啡需先萃取成濃縮液，再經噴霧或冷凍乾燥製成粉末，此過程會產生大量梅納反應副產物，包括丙烯醯胺和晚期糖化終產物等有害化合物；因此，即溶咖啡的丙烯醯胺含量平均達每公斤358微克，是新鮮研磨咖啡179微克的約2倍。這些物質會結合視網膜細胞上的受體，啟動發炎反應與氧化壓力，破壞血視網膜屏障，逐步損害負責精細視覺的黃斑部細胞。此外，還有常春月刊 ・ 1 天前
食道癌為什麼發現的時候都已是末期？醫師盤點6大早期症狀：只要一出現，千萬快就醫！
食道癌好發於50-70歲的中老年人，男性比較容易得到食道癌，從2014年的癌症公報來看，食道癌發生率的排名於男性癌症為第6位，而在女性癌症則跑到了第26位；食道癌死亡率排名於男性癌症為第5位，女性癌症是排到第21位。男女差距挺大的。所以，各位男性，請注意了！食道癌是個你務必要認識的癌症。幸福熟齡 ・ 1 天前
一劑要價1億元！台大研發最貴「億元罕藥」上路 健保12月3新制一次看
天價罕病救命藥納健保給付！衛福部今（28）日指出，由台大醫院一手研發的「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（簡稱AADC缺乏症）」基因治療藥物，12月1日起正式納入健保給付，該款藥物要價近新台幣1億元，寫下單價最高紀錄。健保署預估，生效後第1年使用人數13人藥費約13億元；往後每年新增5人，藥費5億元。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不只致癌！狂吃炸雞排害中風、心梗 營養師揭「別加1配料」：吸油炸彈
不少人愛吃炸雞排，既解饞又紓壓，但攝取過多油脂恐影響健康。營養師高敏敏提到，炸雞排是高油、高鈉、高熱量三大炸彈，長期吃下來，會造成血管硬化、提高致癌風險、囤積脂肪、加重腎臟負擔、增加心血管疾病風險，另外，也不建議加九層塔，容易吸油，搭配在一起吃，會攝取太多油脂。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
21萬筆瘦瘦針測試結果出爐！ 護腦戒癮「胰臟炎風險增2倍」
瘦瘦針除了廣為人知的減重效果外，最新研究發現可能還具有護腦及降低成癮等多重健康益處，但醫師提醒民眾需注意胰臟炎等副作用風險。根據復健科醫師王思恒在社群平台分享，今年發表於頂尖醫學期刊的研究顯示，瘦瘦針對護腦、降低成癮與情緒穩定均有正面效果，然而研究同時觀察到急性胰臟炎風險上升超過2倍，使用者應提高警覺。中天新聞網 ・ 1 天前
研究揭「大腦老化兇手」！每天吃「它」2顆就不怕失智
食安專家韋恩（楊世煒）表示，最新研究指出，膽鹼缺乏與大腦老化相關。膽鹼是大腦、肝臟與神經系統必需的營養素，來源包括蛋、魚、家禽、豆與十字花科蔬菜。「雞蛋是最方便、最密集的膽鹼來源之一，每天2顆蛋就可補充每人每天需求。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
凌晨3至6點最危險！睡夢中猝死多與「心律不整」有關
每當聽聞親友在睡眠中離世，訃聞上總會寫著「安詳辭世」、「無病痛地走了」等類似安詳離世的字眼，彷彿在睡夢中告別人世是最理想的離開方式，然而，這個死亡方式背後往往潛藏著可預防的心臟危機。中天新聞網 ・ 1 天前
昆凌控制體態「減重早餐」這樣吃！營養師解析 7種人千萬別跟風
天王嫂昆凌近期分享維持體態的飲食方式，早餐吃蛋白搭配香蕉和黑咖啡，中餐正常但不過飽，晚餐以蔬菜蛋白質為主並減少澱粉。營養師表示，這種控制熱量的方式雖有其道理，但不是每個人都適合。 高蛋白早餐有效 但需注意體質 丹麥研究發現高蛋白早餐能增加飽足感並改善專注力，甚至讓人一天少吃100多大卡。蛋白質代謝需消耗較多能量，比碳水化合物和脂肪更有助控制體重。劉怡里營養師提醒，現代人喜歡早起空腹喝咖啡，容易刺激胃酸過度分泌，加重胃食道逆流，長久下來更容易產生胃部疾病，若單純只喝黑咖啡也容易有低血糖現象。而這類早餐配置熱量偏低，容易疲倦，血糖調節能力較弱的族群並不適合。 低碳飲食效果有限 持續執行才是王道 美國史丹佛大學的研究顯示，低碳水化合物飲食確實能提升代謝率。當每日碳水化合物攝取量低於130克時，對胰島素阻抗較高者效果更為顯著，每天可多消耗300到400大卡，這相當於慢跑40分鐘所消耗的熱量。劉怡里營養師強調，執行低碳飲食會經歷不同階段：初期的適應期，身體從燃燒葡萄糖轉為燃燒脂肪，可能出現類似感冒的「酮流感」症狀，包括頭痛和疲倦等；接著體重會明顯下降，平均每月可減少2至4公；每個人狀況不同，但是常春月刊 ・ 1 天前
「肥貓」鄭則仕暴瘦有隱憂？ 糖尿病減重沒運動「骨折率增44%」
74歲香港資深演員鄭則仕近期被拍到身形消瘦，引發外界對其健康狀況的關注。據媒體報導，鄭則仕長年患有糖尿病，近年來調整飲食與生活習慣才導致體重下降。醫師表示，糖尿病患者減重雖有多重好處，但若未搭配運動，可能造成減脂又減肌的情況，進而提高骨折風險。此外，體重迅速下降也需注意是否為藥物反應過佳，應回診調整用藥。中天新聞網 ・ 1 天前
名醫馬辛一驟逝 學長揭為人：許多年輕醫師難接受
三總神經外科部腦腫瘤學科主任、惡性腫瘤手術名醫馬辛一近日傳出病逝的消息，讓醫界相當不捨。出身三總的台北醫學大學神經外科教授蔣永孝，同時也是馬辛一的學長，回憶他過去都是以患者為主，在照護病友上非常認真，許多年輕醫師聽到他離世的消息，都難以接受。中時新聞網 ・ 1 天前
苦等四個月！ 高雄3歲童等不到骨髓移植病床病逝
高雄市一名3歲男童，小恩碩，去年12月罹患嚴重再生不良性貧血，需要進行骨髓移植，千辛萬苦媒合到捐贈者，沒想到病床得等上七個月，一直到2月才得知4月份，林口長庚醫院有病床，家長以為能夠早日進行手術，但小...華視 ・ 1 天前
比PRP更有效 間質幹細胞救自己的膝蓋
好醫師新聞網記者朱代東／花蓮報導 圖：花蓮慈濟醫院疼痛科主任王柏凱醫師在診間遇過許多為膝蓋退化所苦的民眾，因而希望以再生醫學的幹細胞治療，幫助病人喚醒病患身體內的修復工程，延長膝蓋使用年好醫師新聞網 ・ 1 天前
神經外科「惡性腦瘤權威」 名醫馬辛一病逝
[NOWnews今日新聞]甫獲台灣腦中風學會終身成就獎的三軍總醫院神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一，今（28）日傳出病逝消息，同樣出身三軍總醫院體系的花蓮慈濟醫院院長林欣榮表達哀悼，醫界也紛紛致哀。出生...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
健保最貴「億元罕藥」12月上路！ AADC缺乏症藥物台大一手研發
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 12月新制，又有天價罕病救命藥納健保給付！衛福部今（28）日指出，由台大醫院一手研發的「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，12月1日起正式納入健保給付，該款藥物要價近新台幣1億元，寫下單價最高紀錄。健保署預估，生效後第1年使用人數13人藥費約13億元。 衛福部今公布即將上路的12月新制...匯流新聞網 ・ 1 天前
喝水很痛苦？醫師建議改喝綠茶 補水又能紓壓抗焦慮
不少人覺得水沒味道，喝水很無聊，除了每天喝水量遠低於建議值，還以高糖分的手搖飲取代，其實對健康造成更大的負擔。家醫科醫師陳欣湄建議，其實不一定要硬喝白開水，如果真不愛水，可以考慮用綠茶作為替代，不僅補充水分，還有紓壓的效果。鏡報 ・ 1 天前