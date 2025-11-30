91歲「國民爺爺」李順載辭世 醫揭衰弱症5指標 肌力、骨質都在內

南韓「國民爺爺」李順載11月25日清晨辭世，享壽91歲，引發外界不捨。他近年因肌力明顯下降、行動受限，讓高齡族群常見的「肌少症」與「衰弱症」再度受到關注。專家提醒，肌肉流失與體能衰退若未及早處理，恐造成跌倒、住院與死亡風險。

90歲仍持續演出 塑造無數經典角色

被韓國觀眾親暱稱為「國民爺爺」的李順載，在清晨安詳離世，韓國演藝圈立即湧入追思。他從影近70年，跨越三、四個世代，從《澡堂老闆家的男人》到《衣袖紅鑲邊》，塑造無數經典角色。他也是KBS演技大賞史上最高齡得主，是少數仍在九旬持續演出的資深演員。

晚年肌力下降 健康亮紅燈引關注

友人透露，他去年10月起身體急速衰退，尤其下肢肌力下降明顯，行走需人攙扶，因此婉拒探病，專注於復健。雖然經紀公司未公布確切死因，但外界普遍推測為自然離世。他今年初出席頒獎典禮時，已需要攙扶上台，但仍堅定地分享對表演的熱情，令粉絲紅了眼眶。

長者好發肌少症 骨鬆、跌倒風險高

根據衛福部資料，肌少症是高齡族群常見的關鍵健康議題，會造成肌肉量減少、走路速度變慢、體重下降，並增加跌倒、住院與死亡風險。醫師指出，這類狀況常在一年內快速惡化，因此即便沒有明顯疾病，年長者仍可能因肌力衰退導致活動力全面下降。

長者衰弱因素多 肌少症、營養不佳都有關

台大醫院北護分院院長、老年醫學專家詹鼎正醫師說，許多人以為老了就會虛弱，但真正的「老年衰弱症」是多重因素累積而成，包括肌肉不足、活動量下降、營養不佳、骨質疏鬆、睡眠差、慢性病與藥物使用等，是一種生理系統整體退化的結果。衰弱症常伴隨肌少症，但範圍比肌少症更廣，涉及體能、情緒、飲食、疾病管理等面向，若未及早處置，最終可能走向跌倒、骨折、住院、臥床與失能。

5指標評估衰弱症 前期就該防治

詹鼎正說明，根據國內資料，台灣老年衰弱症盛行率約10%至15%，若包含衰弱前期，比例高達30%至40%。臨床上常用「約翰霍普金斯5指標」評估：

一年內非刻意體重減輕超過5% 走路速度變慢 肌力下降 體能耐受度降低 常感疲憊

以上符合1-2項即為衰弱前期，3項以上則屬老年衰弱症，都需提高警覺，建議就醫進一步接受「周全性老年評估」，釐清是否有營養不良、慢性病惡化、藥物副作用或心理狀況問題，針對長者個別需求，從各面向予以治療和照護。 另臨床上也會運用「臨床衰弱量表」(Clinical Frailty Scale, CFS) ，將年長者從健康到末期共分為9個等級。

肌少症≠衰弱症 但會加速惡化

老年衰弱症和肌少症常被相提並論，但兩者之間還是有所差異。肌少症是單純的肌肉及肌力出狀況，老年衰弱症的問題則包括飲食、情緒、活動量、疾病、藥物及經濟因素等等，相對複雜許多。一旦懷疑有老年衰弱症時，醫師會藉由「周全性老年評估」進行篩檢，找出造成衰弱的原因，並且加以治療及改善。

醫：長者越不動，衰弱更加速

不過，無論是肌少症還是老年衰弱症，預防肌肉流失都非常重要，因為肌力不但和長者的平衡感及行動能力有關，當肌肉質量與強度不足時，也會加重衰弱的情況，而且造成慢性病惡化，形成一連串的惡性循環。

改善虛弱和肌力：運動是最有效方式

詹鼎正表示，改善虛弱指標，運動是目前最有臨床實證的方法，不管是有氧運動、阻抗運動，或是綜合性的運動，大多會改善整體虛弱、肌力，或體能活動表現。因此，應該鼓勵年長者「多活動」，而不是因為衰弱而一直休息不動。

因此，即便覺得體力下降，也要在專業指導下維持日常活動，如散步、深蹲、手臂推拉訓練等。

李順載晚年出現的肌力急速衰退，正凸顯高齡者常面臨的肌少症與衰弱風險。專家呼籲，年長者只要出現步行變慢、力量不足、體重無故下降，都應及早檢查。透過營養、運動與疾病管理的整合治療，才能延緩老化帶來的功能下降，維持生活獨立性。

◎ 圖片來源／翻攝自KBS

◎ 諮詢專家／詹鼎正醫師

