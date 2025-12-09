91處公有市場近3年內關門！ 菜販揭3大核心原因

傳統市場正面臨前所未有的生存危機。新莊公有市場菜販廖炯程透過臉書粉專披露，全台近3年內有91處公有市場陸續關閉，佔全國公有市場總數的15%。

廖炯程在臉書粉專發文分析，市場的核心是攤商，而攤商賴以維生的就是客人。一旦沒了客人，攤商就得另謀出路，有攤商開始離開後，市場就會變得冷清、東西不齊全，導致客人更不想來，最後走向關門。他形容這是「一種很可怕的滾雪球效應」。客人會減少，不只是被超市搶走這麼簡單。

深度分析這91個公有市場倒閉的原因，廖炯程歸納出三大核心問題。首先是鄉村人口流失，年輕人外移至都市發展；其次是都市為了發展、蓋大樓，市場被迫讓路；第三則是拆遷安置出問題、外圍非法攤商擠壓內部合法攤商生存空間等行政管理失能情況。

廖炯程分析，市場的核心是攤商，而攤商賴以維生的就是客人。一旦沒了客人，攤商就得另謀出路，有攤商開始離開後，市場就會變得冷清、東西不齊全，導致客人更不想來，最後走向關門。（圖/記者高珞曦攝）

即便是還「活著」的市場，客人也在不斷減少。廖炯程以新莊公有市場的觀察為例，發現有五大原因導致來客量銳減。首先是消費主力改變，家庭主婦逐漸消失，消費主力剩下退休族群；其次是消費習慣與時間改變，早市的時間完美錯過上班族的作息。

居住結構改變也是重要因素，很多套房不配廚房，會煮飯的人變少，外送平台成為新寵。此外，法規跟不上時代，「承租攤位不得分租、轉租」的規定，卡死早市延伸經營到黃昏市場的可能性。最後則是市場環境老舊，老市場有排水、排熱、管線等問題，消費者會改選更舒適的購物環境。

廖炯程感嘆，傳統市場倒閉，失去的不只是買菜的地方，還有長輩社交的集會地。（圖/翻攝自廖炯程臉書）

廖炯程感嘆，傳統市場倒閉，失去的不只是買菜的地方，還有長輩社交的集會地。老闆熱情的招呼、「被記得」的安全感，這些都是冷冰冰的貨架給不了的。每天見面的攤商，有時甚至還比子女更了解家中長輩的身心狀況。以一個市場平均100攤計算，相當於9100個攤販失去營業場所，代表9100個家庭的生計斷炊。

