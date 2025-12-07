911當哏惹議 建中生作品下架

台北市建國中學3名學生近日在新媒體藝術展課程中，展出「打造永續發展的建築─119大樓」作品，配圖是美國911恐怖攻擊事件中，飛機飛向雙子星大樓的畫面，引發民眾批評，指911是幾千個家庭的真實傷口，「拿別人的喪事當哏就是沒品」。校方7日回應，經檢視確有不妥，已撤下作品並表達誠摯歉意。

民眾近日在社交平台Threads上發文指出，台灣有些學生從小被保護得太好，真的不知道世界的痛感，911事件是幾千個家庭的真實傷口，不是想找話題、創作靈感不夠時的材料，直言學生可以挑戰社會議題、挑戰政治，甚至挑戰國族敘事，「但拿別人的喪事當哏，就是沒品。」

網友也貼出作品畫面，主題為「打造永續發展的建築─119大樓」，配圖是911事件飛機飛向雙子星大樓的畫面，一旁還加上QRcode，讓觀看者掃描探索AR擴增實境畫面，在YouTube上也有作品影片，但在引發爭議後已下架。

文章貼出隨即引發熱議，截至昨天已逾30萬瀏覽次數及千則留言，網友紛紛撻伐「快成年了還不懂什麼叫分寸與尊重」、「藝術展不適合開這種玩笑」、「身為建中畢業生，看到滿失望的」、「到底為什麼要拿這種災難當玩笑」、「沒有足夠的世界觀」。

校方回應，經檢視確有不妥，已撤下作品，因作品引起觀展人不安和911攻擊事件相關受害人的傷痛，校方表達誠摯歉意，已在原作品區域張貼世界貿易中心的官方網站網址，以喚起全校師生重新認識911攻擊事件，並同理此事件對人類造成的悲慟。

校方強調，未來在指導學生創作時，會帶領學生了解歷史及現況，並以同理心面對事件，深度思考後再創作。