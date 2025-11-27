912萬拍出的超人漫畫首期 1939年在舊金山售出
灣區三兄弟在母親生前所住的房屋中找到一些漫畫書，其中的一本在拍賣時以912萬元售出，令三人萬分驚喜。
舊金山紀事報報導，它不是鳥，不是飛機，而是全世界最貴的漫畫書，而且它是在舊金山售出的。1939年出版的「超人第一期」（Superman No. 1）於11月20日以912萬美元的天價成交，打破了舊紀錄。這本漫畫首次以超人的個人身分刊登，標誌著這位「超人：鋼鐵之軀」（Man of Steel）的誕生。
此次拍賣由位於德州的Heritage Auctions拍賣行承辦，打破了先前由「動作漫畫第一期」（Action Comics No. 1）創下的600萬美元的最高紀錄。
在本次的拍賣會之前，超人第一期的最高成交價紀錄是2022年的530萬美元。Heritage Auctions副總裁艾倫（Lon Allen）表示：「超人第一期是流行文化史上的一個里程碑。這本漫畫書不僅保存狀況是前所未有的，而且它背後還有一個堪比電影的故事。 」
這本86年前的漫畫保存完好，是去年聖誕節時三兄弟在已故母親位於舊金山住宅的閣樓裡發現的。他們說，母親在大蕭條時期，也就是她九歲時住在舊金山，當時買了這本漫畫以及其他幾本。
他們記得母親曾說過她「藏著一些稀有漫畫」，但他們一直不相信，直到在一個紙箱裡的一堆舊報紙中發現了這本稀有漫畫。灣區寒涼的氣候使這本漫畫保存得非常好。它獲得了權威第三方漫畫評級機構Certified Guaranty Company 9分（滿分10分）的評級。
即使沒有數百萬美元購買極其稀有的漫畫，流行文化愛好者仍然可以在下周的舊金山動漫展（Fan Expo San Francisco）上探索各種漫畫作品，並與幕後創作者見面。這場年度盛會將於11月28-30日在莫斯康展覽中心（Moscone Center）舉行，涵蓋漫畫、遊戲、動漫等各種內容。
