91APP成立來最大併購 9.9億買iCHEF 100%股權
（中央社記者何秀玲台北13日電）SaaS軟體即服務公司91APP-KY今天宣布，董事會決議由台灣子公司九易宇軒以合併總資產占比約20%自有資金、3200萬美元（約新台幣9.9億元），全現金收購餐飲POS系統業者iCHEF的100%股權，此次併購將使91APP服務範圍延伸至餐飲業，提升營收規模。
91APP財務長高儷玲表示，此次是91APP成立來最大規模併購案，除了可擴大服務範圍，放大總體潛在市場，還可強化AI產品與人才布局，並為廣告業務與第三方支付業務注入新成長動能，此交易尚待主管機關審議核可後生效。
高儷玲說，此次交易完成後，91APP將承接並整合iCHEF產品技術、客戶基礎與營運能力，形成零售科技、餐飲科技與廣告科技3大業務引擎協同運作的跨產業科技公司。
她指出，此併購案不但放大91APP總體潛在市場，直接挹注穩定營收，更將帶來多重綜效，包括提升第三方支付業務的金流規模與交易密度；其次是引入更多廣告客戶，以掌握更廣泛的消費者意圖，優化投放模型與投資報酬率。第3，多元化客戶基礎能創造更多跨產業的產品應用場景。
iCHEF創立於2012年，提供以雲端POS為核心的餐飲營運管理系統，目前服務1.5萬家餐飲門店，遍及台灣、香港與新加坡。
iCHEF創辦人包括現任團隊的吳佳駿、程開佑、何明政，以及有台灣「流通教父」之稱的徐重仁之子徐安昇；徐重仁曾擔任過iCHEF董事長，不過在2017年，徐家父子退出iCHEF。（編輯：楊蘭軒）1141113
