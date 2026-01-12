91W持續增強 今年第一颱將生成？氣象粉專曝侵襲機率

恐出現今年第一個颱風。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）





近日氣溫逐漸回暖，南方熱帶系統開始活躍，氣象粉專指出，目前西北太平洋南方有熱帶擾動發展跡象，雖有增強機會，但對台灣的直接影響機率偏低，短期天氣仍以穩定為主。

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，目前位於菲律賓東南方的熱帶擾動「91W」，未來幾天將略為增強，可能發展為熱帶性低氣壓，並有一定機率成為今年首個颱風。依現階段路徑評估，該系統將先朝菲律賓東方海域靠近，預計週末前後抵達，後續轉向東北的機率較高。

台灣颱風論壇進一步指出，若路徑與強度變化不大，這個系統直接影響台灣的可能性偏低，民眾可暫時放心。不過，由於南方系統的存在，可能間接為後續冷空氣帶來較多水氣，提醒北台灣民眾把握本週相對乾爽、穩定的天氣。

近日天氣一覽

至於整體天氣趨勢，天氣風險指出，週二（13日）起至週末（18日）北方冷空氣勢力較弱，台灣以東北季風強弱變化為主，白天氣溫較為舒適。週二至週四各地多為晴時多雲、環境偏乾；週五至週日隨東北季風帶來水氣，東部、大台北及北部山區將轉為陰天並有短暫陣雨。夜晚清晨仍受輻射冷卻影響，日夜溫差大，早出晚歸仍需注意保暖。

