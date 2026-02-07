92歲婦人駕車衝入洛杉磯超市釀3死6傷！傷亡名單「有4名台灣人」

即時中心／綜合報導

洛杉磯西木區昨（6）日發生車輛衝入華人超市的重大事故，造成多人死傷。經查證，3名死者之中有1人為台灣籍男子，另有多名台灣人受傷。經洛杉磯警方與美國國務院外國使領館事務局（OFM）確認，死者中有1名台灣人，另有3名傷者為台灣籍，目前傷者傷勢穩定。警方調查，肇事駕駛是一名92歲婦人，她先是撞到一名自行車女騎士之後，再失控撞進超市。





據《中央社》報導事故發生於當地時間昨天中午，地點位於鄰近加州大學洛杉磯分校（UCLA）的洛杉磯大華超市。一輛銀色轎車不明原因衝入超市內的烘焙區，造成3名顧客當場身亡、6人受傷，其中2人傷勢一度危急。

廣告 廣告

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處表示，經洛杉磯警方與美國國務院外國使領館事務局（OFM）確認，死者中有1名台灣人，另有3名傷者為台灣籍，目前傷者傷勢穩定。辦事處已掌握相關情況，並持續與家屬保持聯繫，提供必要協助。

美聯社引述洛杉磯消防局說法指出，肇事駕駛為一名92歲女性，事發前先在道路上撞及自行車，隨後失控衝進超市。警方初步排除蓄意攻擊，正釐清是否因駕駛突發身體狀況導致事故發生。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／92歲婦人駕車衝入洛杉磯超市釀3死6傷！傷亡名單「有4名台灣人」

更多民視新聞報導

立陶宛稱「犯錯」設台灣代表處！中國竟趁機喊一中 外交部怒轟霸凌

《世紀血案》李千娜失言遭炎上 女兒也挨轟：妳媽覺得滅門不嚴重

李貞秀大嗆內政部空屋數據「給還是不給」 網：勸妳別討拍

