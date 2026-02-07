92歲婦撞大華超市釀3死7傷 疑不當左轉後突加速衝入店內

一名92歲女性疑似開車撞入位於洛杉磯市西木區的大華超市，造成3人死亡、至少6人受傷。（美聯社）

洛杉磯市西木區（Westwood）5日中午發生一起重大車禍，造成三人死亡、至少七人受傷。警方提供的最新消息顯示，肇事者是92歲女性（此前稱其70歲），其中一名遇難者是42歲的Deris Renjo。

根據NBC電視台報導，洛杉磯市警局（LAPD）指出，該92歲女性當時疑似做出一次不安全的左轉，先擦撞自行車騎手後繼續前行，隨後車輛突然加速偏向人行道，撞破超市玻璃門面，整輛車衝入店內烘焙區。事發時店內有多名顧客與員工。

廣告 廣告

洛杉磯市消防局（LAFD）表示，事故造成三人當場死亡，包括兩男性（30歲、55歲）及一名42歲女性。洛杉磯縣法醫確認，其中一死者為42歲的Deris Renjo。警方指出，三死者中有二人為超市員工，另一人是顧客。另有兩名35歲男性傷勢危急送醫，還有兩名分別為37歲與38歲的傷者情況穩定。此外，肇事駕駛與被擦撞的自行車騎手均在現場接受評估，但拒絕送醫。

消防人員抵達後，發現多傷者被困在車輛下方，必須先移動車輛才能展開救援，但仍有三人被宣告不治。目擊者向媒體表示，車輛在撞上自行車後似乎未減速，反而持續加速衝進店內，場面令人震驚。

警方表示，肇事車輛為賓士轎車，目前已扣留檢驗，將檢查是否存在機械故障，並調閱車輛的車載電腦資料。調查人員同時也會檢視駕駛員的醫療狀況與駕駛紀錄，確認是否有任何駕駛限制。官方指出，目前仍不清楚駕駛是否因驚慌踩下油門，或誤將加速踏板當作煞車踩下，相關原因仍待進一步釐清。

KTLA報導指出，92歲駕駛員正配合調查，並未受傷，暫不會面臨刑事指控。警方強調，現階段將此案定調為意外事故。

代表西木區的洛杉磯市議員Katy Yaroslavsky表示，已就此事件與洛杉磯市消防局局長Moore通話，其團隊也正密切關注事態發展。

此外，大華超市也透過社群媒體發布聲明，對這起悲劇事件表達哀痛。聲明指出：「我們對這起令人心碎的事件深感悲痛，並向所有失去摯愛的家庭與親友致上最深切的慰問。在這段艱難時刻，我們與所有受到影響的人——包括顧客、團隊成員以及整個社區同在，並將他們放在心中。」

截至6日，事故發生的大華超市正門已以木板封起，門外擺放鮮花悼念罹難者。警方表示，在調查完成前，該超市將持續關閉。

更多世界日報報導

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角