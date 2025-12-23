92歲嬤電競比賽奪冠！她霸氣喊：目標就是冠軍

國際中心／楊佩怡報導

日本一名高齡92歲老婦酒井壽子（酒井ヒサ子）日前在一場專門為銀髮族舉辦的電競比賽《鐵拳8》中，獲得第一名的殊榮，消息震撼全日本網友，就連國際媒體也爭相報導此事，酒井壽子也成功刷新賽事史上最高齡奪冠紀錄。酒井壽子賽後也表示，對於自己能奪冠感到相當開心，也坦言參賽時就以冠軍為目標，並指出若還有下一屆比賽，自己會參戰。





92歲嬤電競比賽痛扁73歲翁「奪冠」！她破「全球紀錄」霸氣喊：目標就是冠軍

日本92歲老婦在一場長者電競比賽中奪冠。（圖／翻攝自「一般社団法人ケアeスポーツ協会」X平台）

根據外媒和日媒綜合報導，專門為銀髮族舉辦電腦遊戲競賽的日本「關懷電競協會（Care eSports Association）」，日前公布了「第12屆關懷電競盃」賽事結果。最終由高齡 92 歲的酒井壽子（Hisako Sakai）女士脫穎而出，奪下冠軍寶座，這項紀錄也刷新了全球電競史上的最高齡奪冠紀錄。本屆賽事每年舉辦兩次，此次競賽項目為全球知名的 3D 對戰格鬥遊戲《鐵拳 8》，參賽者資格限定為 65 歲以上。

日本92歲老婦奪冠後露出燦笑，她受訪時也自信宣示自己在參賽時，就是以金牌為目標。（圖／翻攝自「一般社団法人ケアeスポーツ協会」YouTube頻道）

此賽事在愛知、岐阜、三重三縣的激烈預選後，決賽上演了跨世代的高齡對決。92 歲的酒井壽子操作角色「克勞迪奧（Claudio）」，對上 74 歲杉山五郎所操作的角色「莉莉（Lili）」，在決賽前，酒井女士便展現強大自信，霸氣宣言：「我的目標就是冠軍獎盃！」最終她也如願以償，憑藉過人的反應與技巧擊敗對手封王。酒井壽子賽後受訪時，豪氣宣示，若還有下屆賽事，一定會再次回歸戰場。

酒井壽子（右上）僅花1分鐘左右，就逼出對方第一滴血，雖處逆勢，但還是憑藉過人技術贏得冠軍。（圖／翻攝自「一般社団法人ケアeスポーツ協会」YouTube頻道）

值得一提的是，日本「關懷電競協會」成立於 2019 年新冠疫情封城期間。協會創立初期以黑白棋、將棋等棋類遊戲為主，深受高齡者喜愛。協會表示，透過格鬥遊戲的對戰，能有效刺激長者的手眼協調與大腦反應，並增進社交互動。主辦單位目前的活動範圍雖集中於東海三縣（愛知、岐阜、三重），但眼見長者參與熱度極高，未來計畫擴大規模，目標在不久的將來舉辦「全日本全國大賽」。





