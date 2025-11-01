92歲廚師「工作72年」仍健朗 日走7千步、均衡飲食是長壽關鍵

日本92歲高齡廚師小林勝工作長達72年，至今仍能長時間站立工作，身體依然硬朗。他日前分享自己的長壽秘訣，包括均衡飲食、每日步行7千步、戒酒以及培養健康嗜好，讓他即使年過九旬仍能活躍於健康節目與出版界。

92歲的小林勝雙腿有力，全靠日走7千步。 （圖／翻攝自IG＠kobayashimasami.masaru）

根據《三立新聞網》報導，小林勝出生於1933年，20歲時曾在煤礦場工作，生活相當艱苦。他回憶道：「我以前經常搬運東西，來回跑很多趟。也許這就是我的腿現在還這麼有力的原因吧。」由於礦業工作繁重，他當時常常飲酒，40歲時肝臟便出現問題，這讓他下定決心要改變生活方式，重視健康。

廣告 廣告

轉變人生的契機來自於家人。小林勝發現兒子的妻子小林雅美很擅長烹飪，便提議當她的烹飪助手，從基礎的切菜、煮飯、洗碗等工作做起。他表示：「忙碌的時候，將近10個小時我幾乎沒有時間坐下來休息。」小林勝70歲時，小林雅美出版了料理書籍，作為老年助手的他也漸漸獲得關注。到了78歲，小林勝正式以烹飪專家的身份出道，至今仍活躍於健康節目中，並且出版了自己的書籍。

在飲食習慣方面，小林勝相當注重均衡攝取。他每天早上7點起床，早餐都會吃得豐盛，菜色包含白飯、味噌湯、魚等多樣食材，雖然菜色會變換，但蔬菜和原味優格是必備的。他說：「我早餐通常吃兩湯匙優格，並盡量保持均衡飲食，攝取足夠的蛋白質和蔬菜，儘管我不喜歡吃蔬菜。」

小林勝透露，他過去很愛吃拉麵，一餐能輕鬆吃下三碗，但8年前被診斷出糖尿病前期後，不得不減少碳水化合物和調味料的攝取。他的餐點份量雖多，但白飯比例較少，主要以大量蔬菜和肉類為配菜。在調味方面，他也做了調整：「以前喜歡味道濃郁的食物，但現在我會注意用量。」例如加鹽時，他會在料理完成後再撒鹽，既能嘗到鹹味又不會加太多。

小林勝每天會走30分鐘到超市買菜、外出遛狗，從家裡走20分鐘到車站通勤，確保每天達到7000步的運動量。 （示意圖／Pixabay）

除了飲食控制，小林勝的生活習慣也是他保持健康的重要因素。他每天會走30分鐘到超市買菜、外出遛狗，從家裡走20分鐘到車站通勤，確保每天達到7000步的運動量。他強調：「我每天走7000步，即使下雨也不例外。」在步行時，他還會同時鍛鍊腦力，例如記下車牌號碼或回想與朋友之間的事情。

晚上回家後，小林勝會花時間按摩放鬆、伸展筋骨，最後泡澡緩解疲勞，他特別強調「身體痠痛別拖到明天再處理」的觀念。此外，因過去飲酒導致肝臟受損和高血壓，曾習慣工作後小酌一杯的他，如今已戒酒多年，並找到更健康的嗜好替代。

小林勝在62歲開始自學木雕，也將飲酒習慣改為手沖咖啡，有時在節目上還會與大家分享，受到劇組人員的喜愛。他表示：「這很有趣，因為你可以全心投入其中，擁有一個愛好會讓生活更加充實。」這位92歲的高齡廚師通過均衡飲食、規律運動和健康嗜好，展現了積極樂觀的生活態度和驚人的生命力。

延伸閱讀

睡醒後人不見！台中男離奇墜3樓鐵皮屋頂 緊急送醫搶救

賴政府僅執行一死刑 王世堅酸：36名死囚會活得比我們還久

天王來了！GD開唱倒數趕飛台灣 私人飛機奢華內部曝光