92歲明仁續創「最長壽日皇」紀錄 心臟病況穩定、堅持研究鰕虎魚

宮內廳配合生日，公開上皇夫婦12月在仙洞御所活動的最新畫面。（翻攝自宮內廳網站）

日本上皇明仁於今（23日）迎來92歲壽辰，掌管皇室事務的宮內廳指出，明仁上皇雖於今年5月及7月曾因心臟疾病兩度住院，但目前病況相對穩定。明仁不僅是有紀錄可查以來歷代最長壽的日皇，退位後的生活依然充實，除了每日與美智子上皇后規律運動，更持續投入其畢生志業——鰕虎魚的分類研究。

明仁上皇今年因診斷出無症狀性心肌缺血及心律不整，宮內廳表示，上皇已開始接受新的藥物治療，為了在不造成心臟負荷的前提下維持體能，上皇夫婦每天都會在住處附近散步，並積極從事避免肌力流失的復健運動，整體健康狀態被評估為穩定。

明仁克服心臟宿疾，堅持規律運動抗老化。（翻攝自宮內廳網站）

即便已高齡92歲，明仁上皇仍維持每週前往皇居生物學研究所兩次，持續進行鰕虎魚的研究工作。宮內廳透露，上皇目前維持週休三日、研究三日的規律生活，並會參加線上的魚類分類研究會，除了研究生活，明仁今年也與家人共享天倫，包括9月出席孫子悠仁成年的晚宴，今（23日）則預計在仙洞御所接受現任天皇德仁夫婦、愛子內親王等皇室成員的賀壽。

適逢第二次世界大戰結束80週年，身為歷史見證者的明仁上皇依然心繫和平。宮內廳提到，上皇夫婦非常關注德仁夫婦前往硫磺島進行的慰靈之行，並在夏天時親赴長野縣輕井澤，關懷當年從中國撤離回日開拓者的艱辛歷史。透過這些行動，明仁在退位後依然以自己的方式守護國家記憶，展現出對和平與人民的一貫關懷。

明仁、美智子退位後，仍相當受日本百姓愛戴。（翻攝自宮內廳網站）





