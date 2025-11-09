92歲爺變料理網紅！每天走7千步、泡澡放鬆…他靠4招養長壽：老人最怕「什麼都不做」又怪年紀大
在日本料理與健康節目中，經常可以看到一位滿頭銀髮、笑容燦爛的高齡廚師——小林勝（小林まさる）。今年92歲的他，依然活躍於廚房與鏡頭前，不僅出版料理書、上電視節目，每天還會親自到菜市場採買、下廚備餐。他分享自己的長壽秘訣是「吃得好、笑得多、動得勤」，包括早餐一定要吃飽、每天走7000步、做腦力體操、泡澡時伸展、樂在工作等。
而他與媳婦合作出版多本料理書，被譽為「最溫暖的公公與媳婦拍檔」。與兒子、媳婦同住卻能維持良好關係，也在於他的人生智慧：不擺長輩架子、分清楚哪些話不能說、在能力範圍內分擔生活費，讓他成為日本年長者中最具代表性的樂齡典範。
1933年出生的小林勝曾是一名礦工，前半生歷經戰亂、貧困與失落，照顧臥床妻子直到57歲時病逝。原本他打算就此退休回北海道生活，兒子卻邀他同住，人生也因此出現轉捩點。
原來，小林勝的媳婦雅美（小林まさみと）是一名廚藝老師，經常在廚房裡從早忙到晚。由於過去妻子常住院，小林勝對進廚房並不陌生，因此主動提出擔任助手，從切菜、洗碗、備料做起，幫忙到幾乎連坐下來的時間都沒有。
70歲那年，雅美出版第一本食譜，小林勝也因「高齡助手」身份受到關注。78歲時，他以烹飪專家的身分正式出道，自此踏上「長壽料理師」的新人生。
▲小林勝（右）擔任媳婦雅美（左）的助手，75歲獲得在報紙上撰寫料理專欄的機會，78歲正式「出道」出版自己的食譜。
健康從早餐開始：少碳水、多蔬菜與蛋白質
他的料理以快捷方便著稱，使用尋常可見的食材，沒有多餘調味與香料，讓食物盡量呈現天然滋味，也因為容易上手，激勵許多原本對料理不在行或沒興趣的人。
事實上，他的養生秘訣也跟料理一樣簡單。據日媒《Aging & Health》、《PRESIDENT Online》報導，小林勝早期在煤礦場與鋼鐵廠工作，養成下班後小酌兩杯的習慣，但他40歲發現酒精造成肝損傷，才開始戒酒、注重健康。
他每天早上7點起床，洗衣、打掃後再準備豐盛早餐——「白飯、味噌湯、烤魚，加上昨晚的剩菜，一定要吃得飽。為了健康，優格也不能少。」他說，拍攝工作常持續一整天，因此早餐是唯一能悠閒享用的時光，而「吃得飽」，也是他保持元氣的祕訣之一。
他過去愛吃拉麵，一次能吃3碗，但9年前被診斷出糖尿病前期，開始減少碳水化合物，調味也轉為清淡。現在做菜不先放鹽，而是料理好之後再撒一點，就能吃到鹹味又不過量。
另外，他每餐攝取大量蔬菜與蛋白質，白飯則只佔一小部分，這種「多菜少飯」的飲食原則，讓他多年來體力充沛、精神飽滿。
延伸閱讀：
70歲當YouTuber，站3小時做菜不嫌累！王培仁：老到這年紀，只做喜歡的事就對了
每天7千步，走出健康與靈活腦力
小林勝笑說，身為家中長男，他從小常幫媽媽跑腿，至今腿力仍不錯，「我每天都要走7千步，就算下雨也不例外。」
他不搭公車或電車，而是背著大背包徒步30~40分鐘去買菜，若附近超市找不到想要的食材，也會一路走到更遠的澀谷、新宿或青山區。
小林勝說，每天走路去買菜不只是運動，更是維持獨立與訓練腦力的一種儀式。一路上，他會有意識地進行「腦力體操」——記車牌號碼、心算數字、看到門牌姓氏回想朋友名字，「健康是別人給不了的，要靠自己想、自己做。」
晚上回家後，他一定泡澡放鬆，利用水中浮力伸展約15分鐘，同時按摩肩膀與手臂，強調「身體痠痛不能拖到明天」。在熱氣中，釋放一天的疲勞，也維持靈活的關節與睡眠品質。
他的睡眠也很規律，晚間9點就上床，確保睡足10小時。不過睡前他會打開枕邊的筆記，寫下腦中閃過的料理靈感，「偶而也會寫下一些煩惱或壞情緒，反正睡一覺就沒事了。」
與兒子、媳婦同住，用尊重經營家庭關係
他認為，老人最常犯的毛病是「什麼都不做卻怪年紀大」，以年齡為藉口放棄某些事情。他笑說，「雖然常被媳婦使喚，但老了什麼都不做才吃虧。就算失敗，也要勇敢去嘗試。」
或許正因這份體悟，他對兒子與媳婦更願意體貼與尊重。而他退休後開始與兒子、媳婦同住，翁媳兩人還是工作伙伴，究竟如何維持良好的親子關係？對此，小林勝有3大守則：
■不擺長輩架子；
■分清楚哪些話該說、哪些話不能說；
■在能力範圍內分擔家計。
「總有一天我必須倚賴他們照顧，但在那之前，我要靠自己的雙腳站著。」
他也提到，即使父母和子女之間存在義務，但也要試著揣摩他們的想法。像是若兒女邀請他一起出遊，3次他會拒絕1次；有時也會主動請兒子、媳婦吃飯。「剩下的，就是支持努力工作的媳婦了！」他大笑說。
如今的他，每天都過得充實又有活力，自述秘訣大概是「吃得好、笑得多、動得勤」。而且直到現在「還在做夢」——「我想拍YouTube、開料理教室。老人沒時間猶豫啦！」
92歲的他用行動證明，年齡不該是限制，而是一種積累；健康不是天賜，而是日常中的選擇。就算起步再晚，也有機會烹調出屬於自己的幸福滋味。
