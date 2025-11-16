92歲翁遭鄰居亂刀砍死！看護想救也慘死門前…女兒痛批「裝精神病求輕判」
中國陝西興平市今（2025）年6月清晨發生一起駭人雙老慘死命案，一名50多歲的鄰居闖入92歲老翁家中，先砍殺70多歲的看護，再襲擊睡夢中的老翁，最後導致兩老送醫不治。警方初步調查後，研判可能是噪音或衛生問題引發鄰里糾紛，而行兇鄰居早年有精神病就醫史，目前仍待最新鑑定報告出爐確認。
根據極目新聞等陸媒報導，這起事件要回顧到今年6月15日清晨6時許，居住於陝西省鹹陽興平市一名92歲的平姓老翁仍在睡夢中，70多歲的張姓看護則早已起床，怎料才打開家門，就遭50多歲的邊姓鄰居竟突然闖進屋內砍殺，房裡的平翁隨後也遭狂砍，面部、後腦勺、脖子中有數刀。雖然其他鄰居目擊倒在家門口的看護後趕緊報警，但2人送醫搶救後仍不治身亡。
報導指出，平翁是一名退休工人，老伴過世多年，有4個兒子、2個女兒，而平翁50多歲女兒為了方便照顧父親，近年來也回到了興平市，但平翁並未與子女同住，案發時只有他和70多歲的住家看護在家。平翁女兒表示，父親每天不會太早起床，而且還有耳背，推測保母在外遇害時即使大聲呼救，也未讓睡夢中的父親聽見，結果兩老雙雙遇害。
平女受訪時哀慟透露，警方稱邊男犯案原因可能與平翁家中開門聲音太大、衛生問題有關，但平女不解表示，父親生前和邊男交集不多，至於衛生問題的部分，她只能想到應是下水道堵塞、污水外溢所致，雙方是否還有其他矛盾則仍待警方調查。另外，警方還提及邊男多年前有過精神病就醫史，需再做精神狀況鑑定，然而案發至今已有5個月仍未有結果。
平女表示，她曾見過邊男，對方又高又壯，溝通時也與常人無異，也看過邊男挨家挨戶抄電表、收電費，行為未見異常，而且邊男砍傷2位老人後還回到自家住處、拒絕開門，經警方破門而入後才成功將人逮捕，因此懷疑邊男的「精神病」只是為了減刑。不僅如此，邊家在案發後至今從未聯繫過平家，也沒有道歉，平女痛批，邊男作案手段殘忍，行為極其惡劣，應依法嚴懲。
針對此案，興平市公安局說明，經查看邊男的就醫資料後，確認多年前邊男的確有過精神病就醫史，但最新的精神鑑定結果還沒出爐；關於邊男行兇的具體原因與案發始末仍待警方調查釐清。
