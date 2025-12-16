92歲老父當街被帶走、70筆土地恐遭轉走！比韓劇更真實的家產戰：你以為「意定監護」就夠了嗎？





「阿爸被帶走了！」

10月15日中午，老三焦急地在路邊大喊，但那輛黑色廂型車已消失在轉角。

嘉義一名92歲郭姓老翁，名下70筆土地、市值數億元。

多年來子女分成兩派─（長子＋三子）vs（次子＋兩名女兒）─長期因照顧與財產對立。

雙方曾因監護宣告、保護令、意定監護公證多次對簿公堂。

次子指父親疑似失智，但法院認定：公證流程完備、契約有效。

沒想到判決剛下，就發生戲劇性反轉。

當街帶走後，更離奇的事發生了

老翁被帶走後短短幾天內，陸續：

● 補發身分證 ● 補發健保卡 ● 補發印鑑章 ● 撤回訴訟 ● 解任原律師

看到這裡，你心裡可能也浮現同一句話—「這樣不是能在幾天內把財產快速移轉嗎？」「意定監護不是有做嗎？怎麼還會發生？」



先說結論：真正的危險不是帶走，而是後續的「既成事實」

即使完成公證意定監護，只要「還沒啟動」，老人仍是法律上的：完全行為能力人。

只要補發身分證＋印鑑，短時間內可以做出：

● 贈與（不動產最快產生既成事實）：地政只看文件，不管家族戰爭。

● 預立遺囑（自書或公證都能成立）：遺囑一旦成立，要推翻非常困難。

● 重新委任代理人：

新代理人可以：

● 過戶土地 ● 提領部分資金 ● 撤告 ● 更換律師 ● 申請各式文件

一旦完成，就是：既成事實。

法院能救，但：少則兩年、多則五年，家人之間的傷，通常救不回來。

爭產不是從父母過世才開始，而是從「誰先拿到印鑑、身分證」開始。

如果我是90歲的長輩，我會在70歲就開始做準備

70歲是人生最後一次「最清楚、最能自己決定」的黃金期。

我會做這六件事：

1.意定監護（但不是簽了就放著）

找最信任的人，公證後每年做一次認知檢查，確保未來能順利啟動。

2.把重要財產放進信託制度

包含：房地、長期股票、租金、股利

信託能：

● 杜絕被誘導簽名 ● 阻擋補證件後的快速處分 ● 降低子女彼此猜忌 ● 保護我的晚年尊嚴 ● 還可防詐騙

3.重新整理保單

70歲最適合調整保單：

● 不要讓子女當要保人（避免被擅改） ● 必要時設不可撤銷受益人 ● 重要保單用信託或契約鎖住 ● 保單是最容易「悄悄移轉」的資產之一。

4.在最清楚時寫遺囑（不要拖到 80、90）

70歲頭腦清楚寫遺囑，效力最強、爭議最小。

做法： ● 公證遺囑 ● 全程錄影 ● 律師陪同 ● 旁證人非家人 ● 必要時設遺囑信託

80歲後才寫遺囑，最常見的結果是「全部被懷疑」。

5.每年留下一份「認知能力紀錄」

這是保護自己的最強證據：你具有判斷力，遺囑、信託、監護都是自主意願。

6.維持健康與自主生活

長輩越健康，孩子越不吵架；長輩越退化，孩子越容易開戰。

爭產，從來不是從離世那天開始

補發一張身分證，可能改變一個家族的未來。

帶走一位老人，也足以重寫他一生的心意。

提早安排，不是為了財產，而是為了讓愛不傷人，讓財富有溫度。

作者簡介_廖嘉紅

傳承風險顧問，協助打造你的幸福人生。

雙寶媽、與乳癌和平共存10年。

家族信託規劃顧問、退休理財顧問、國家級的人身與財產保險經紀人双證照、投資及管理不動產豐富資歷。

粉絲專頁：R姐 廖嘉紅-繼承與贈與

本文獲作者授權轉載，原文出處

