92歲阿嬤奪下《鐵拳8》冠軍 超會打電動！創歷年最高齡贏家

日本92歲老婦酒井壽子（酒井ヒサ子）超會打電動，奪下《鐵拳8》格鬥賽冠軍，刷新該項賽事最高齡拿下第一名的玩家紀錄。（圖／翻攝自X／careesports_mie）

日本一場高齡電競賽事《鐵拳8》（ケアeスポーツカップ2025 TEKKEN8）決賽，近期在日本海內外引發熱議。該比賽由一般社團法人關懷電競協會主辦，平均參賽年齡高達82.5歲，最年長參賽者95歲，最年輕也有73歲；而最受矚目的92歲選手酒井壽子（酒井ヒサ子）以超精湛操作拿下第一名，也刷新最高齡奪冠紀錄。

綜合日媒報導，近期由關懷電競協會在療養中心「Amigo俱樂部」舉辦的電玩格鬥遊戲《鐵拳8》第12屆賽事中，參加的高齡玩家們皆展現了出色操作，包括連段（combo）、限制對手行動的策略，以及精準應用特定技能等高難度技巧，令觀眾看了嘆為觀止，才相信遊戲實力與年齡沒關係。

最終決賽是由92歲的酒井壽子對上75歲的選手杉山五郎，她使用角色「克勞迪奧」加上她的高超技巧，在狂放大招和連續技的瞬間，輕輕鬆鬆抱回冠軍，她的表現也讓主播與觀眾們佩服不已。

在賽事直播中，有不少網友激動留言，「看得好震撼！讓我相信即便90歲，也能享受遊戲的樂趣」、「看來阿嬤都比我厲害」、「每個人退休後都值得參與這樣的活動」、「哇，居然看了熱血沸騰」。

據悉，關懷電競協會致力於推廣「高齡友善電競」，將電子競技視為促進健康與活躍生活的方式，並透過操作輔助與聲音提示等功能，降低遊戲門檻，使高齡玩家也能公平競技。這項比賽專門為65歲以上高齡者舉行，不僅展現高齡玩家的實力與熱情，也反映現代遊戲與電競對多元玩家的包容性。

無論勝負，參賽者臉上總是帶著笑容，傳達積極、勇敢的精神，也讓觀看比賽的民眾獲得鼓舞。對日本高齡族群而言，電競不再是年輕人的專利，也讓海外玩家見識到遊戲的無限可能性。

