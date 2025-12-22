92歲阿嬤打趴全場！抱走《鐵拳8》格鬥賽冠軍 奪冠心聲曝光了

娛樂中心／蔡佩伶報導

92歲酒井壽子奪下格鬥電玩遊戲冠軍。（圖／翻攝自X）

日本關懷電競協會 (Care Esports Association) 常為高齡者舉辦各式的電競賽事，日前在療養中心「Amigo俱樂部」舉辦第12屆比賽，沒想到一位高齡92歲的阿嬤過關斬將，不只成功奪下冠軍，也成了歷年來最高齡的贏家。

根據外媒報導，此場電競賽事以格鬥遊戲《鐵拳8》作為挑戰，邀請8名年長者參賽，然而去年（2024）冠軍村部良江同樣有參加，但不幸在首輪就被淘汰，最終結果由92歲的酒井壽子使用角色「克勞迪奧」擊敗對手，順利抱走冠軍。

由於比賽過程都透過YouTube頻道免費轉播，因此有許多觀眾同時見證榮耀時刻，事後，92歲的酒井壽子受訪時也坦言很開心，並喊話會繼續參加下一屆的比賽。

92歲酒井壽子一路過關斬將。（圖／翻攝自X）

