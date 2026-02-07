92歲阿嬤開車撞超市！3死6傷「含4個台灣人」 洛杉磯辦事處回應了

洛杉磯知名亞洲超市發生重大車禍，死傷者含4名台灣人。示意圖。取自Pixabay



美國加州洛杉磯西木區5日中午發生嚴重車禍，一輛轎車衝入知名亞洲超市「大華超市」（99 Ranch Market）店內烘焙區，造成3人死亡、6人受傷。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處證實，死傷者中包括4名台灣人，其中1名台灣男子不幸罹難，另有3名台灣人受傷，目前傷者狀況穩定。

綜合美聯社與中央社報導，事發地點鄰近加州大學洛杉磯分校，洛杉磯消防局指出，肇事車輛為一輛銀色豐田Prius，由一名92歲女性駕駛。該車先在路上撞擊一名自行車騎士後，繼續行駛約一個街區，隨後偏離車道，高速衝入超市內的烘焙區。

消防單位表示，當時正在烘焙區購物的3名顧客遭車輛撞擊後當場死亡，分別為2名男性（30歲、55歲）及1名42歲女性；另有4名男性顧客受傷，其中2人傷勢危急、2人狀況穩定，均已送醫治療。遭撞的自行車騎士及肇事駕駛本人則拒絕送醫。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處說明，經洛杉磯警方及美國國務院外國使領館事務局（OFM）確認，事故中1名死者及3名傷者為台灣人。辦事處已即時掌握相關情況，並與死者在南加州的親屬及其美國雇主保持聯繫，後續將持續提供必要協助。

洛杉磯警方初步排除蓄意攻擊可能，研判事故屬意外事件，正朝駕駛是否因突發健康狀況或操作失誤導致車輛失控方向調查。警方表示，肇事駕駛已配合調查，並接受相關醫療評估，詳細事故原因仍待進一步釐清。

