92歲「睡美人」每天睡20小時 醫師揭背後長壽密碼

92歲劉淑文女士因每日長時間睡眠，被家人戲稱為「睡美人」，但身體各項指標皆屬正常。（圖／翻攝自縱覽新聞）

大陸湖北武漢一位92歲高齡婦人因每日睡眠時間超過20小時，被家人與網友戲稱為「睡美人」。儘管作息遠異於常人，這名婦人劉淑文的健康狀況卻出乎意料地穩定，令醫師與家人都感到驚訝。

劉淑文女兒表示，母親通常下午四點才起床，連午餐都需送到床邊提醒用餐。（圖／翻攝自縱覽新聞）

根據大陸媒體《縱覽新聞》報導，劉淑文與女兒同住，長時間沉睡的生活型態一度讓家屬擔憂是否健康亮紅燈。女兒表示，母親經常要睡到下午四點左右才起床，其餘時間幾乎都在休息，僅在如廁或短暫用餐時清醒。

然而，多次就醫檢查後，醫師確認劉淑文身體各項數值皆屬正常，無明顯病症。對此，女兒坦言：「她真的讓人摸不著頭緒。」劉淑文本人則表示，自己入睡時腦中沒有多餘想法，也無任何身體不適。「不會胡思亂想，也沒什麼煩惱，很自然就能睡著。」她如此形容自己長時間睡眠的狀態。

女兒進一步描述，母親每天起床後會先洗澡與進食，但很快又回床繼續休息，甚至常需家人將午餐端到床邊提醒用餐。這樣獨特的生活節奏已成日常，但至今仍無法找到具體原因。

針對這類極端的睡眠習慣，醫師鄭淳予曾公開指出，良好的睡眠品質是長壽三大要素中最不可忽視的一環，甚至比飲食與運動更具關鍵性。他強調，若長期睡眠時間不足，即使其他生活習慣良好，仍可能對健康構成風險。因此，他建議民眾應同時兼顧「睡眠、運動與飲食」三大面向，才能有效延緩老化、維持身體機能。

目前劉淑文的情況雖未明確診斷為醫學異常，但其穩定的身體狀況與平靜的心態，無疑再度引發社會對「充足睡眠與健康長壽」間關係的關注。

