92歲「睡美人」1日睡20小時！女兒驚嘆：是個謎

中國武漢一名高齡92歲的奶奶劉淑文，近日因為每天睡眠時間超過20小時引發外界關注，被網友稱為「睡美人」。雖然她的作息與一般人不同，但她表示自己精神狀態良好，沒有不舒服。家屬也提到，帶奶奶去醫院檢查後，醫生確定身體一切功能都在正常數據範圍，沒有發現任何疾病，讓家屬也感到非常不可思議。









中國武漢一名92歲的劉奶奶美日睡眠時間超過20小時，讓許多網友震驚不已。（圖／此為AI示意圖）





劉奶奶（左圖）表示自己精神跟身體狀況都很良好，女兒（右圖）則是覺得這件事像是一個謎。（圖／翻攝自微博 ）

下午4點才起床活動 女兒形容母親作息像個謎

根據中國媒體報導，這位92歲的劉奶奶目前和家人住在一起。女兒透露「母親幾乎整天都在睡覺，通常要到下午4點左右才會起床活動」，洗個澡並吃完飯後，就又會回房睡覺。有時候中途會起來上廁所，甚至連午餐都要女兒端到床邊把她叫醒才吃。劉奶奶受訪時開心地說，自己「一睡著就什麼都不想，沒有煩惱」，睡醒之後也不會覺得累。女兒坦言，母親這樣的作息連家人都難以解釋，「我們也覺得她是個謎，但目前身體真的很好」。

經過醫生檢查後，確定劉奶奶身體一切正常，並無疾病纏身，但睡眠過量也不是一件好事，因此建議一般民眾不要模仿。（圖／翻攝自微博 ）

醫師提醒個體差異不同 異常嗜睡應就醫評估

醫學專家指出，充足睡眠雖然有助身體修復，但如果一般人突然出現異常嗜睡，或是伴隨精神不好、反應變慢，還是應該去醫院檢查是否和甲狀腺或神經系統疾病有關。劉奶奶的情況屬於個體差異，且已經確認身體健康，一般民眾不需要模仿。

