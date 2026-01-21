92％肺炎死者是長者，公費改打單劑 20 價肺炎鏈球菌疫苗便民又划算

肺炎常居國人十大死因第三名，近 10 年來年度死亡人數成長近 6 成，醫師表示，肺炎死亡患者中，92％為 65 歲以上長者，而肺炎鏈球菌是社區型肺炎最常見的致病菌。過往須接種 2 劑疫苗才能產生完整保護力，疾管署宣布自 1 月 15 日起，65 歲以上長者可免費接種新型單劑 20 價肺炎鏈球菌疫苗，便民又減少總花費。

台灣家庭醫學會理事詹其峰指出，長者免疫力下降，耐受性與恢復力變差，加上 85.9％長輩至少有一種慢性病， 是肺炎重症、死亡高風險族群。據統計，5 成住院患者 3.8 年後過世，加護病房患者僅 1 年就有 5 成人過世，即使康復，也會因抵抗力下降，更易重複感染。

廣告 廣告

台灣感染症醫學會理事長張峰義表示，治療時機過晚或出現腦炎、腦膜炎、菌血症等嚴重併發症、抗生素治療產生抗藥性問題等，都會影響預後表現，因此預防勝於治療，呼籲高風險族群接種疫苗，中重症保護力高達 75％。

過去須接種 13 價和 23 價肺炎鏈球菌疫苗各一劑，才能獲得完整保護力，然長輩完整接種者僅 157.5 萬人，接種完成率 33.5％。為提高疫苗接種率，降低疾病併發症與死亡風險，我國將跟進美國、英國、日本等先進國家，分兩階段全面轉換接種新型單劑 20 價疫苗。

公費新型肺炎鏈球菌疫苗接種建議

台灣疫苗推動協會秘書長陳志榮說，公費疫苗對象包括 65 歲以上長者、55-64 歲原住民及 19-64 歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險者，若其從未接種過疫苗，或僅接種過 23 價疫苗且已滿 1 年，可接種公費新型單劑型疫苗。

接種過 13 價或 15 價疫苗且已滿 1 年以上者、IPD 高風險對象或 65 歲以上機構住民及洗腎患者間隔至少 8 週，則先以一劑 23 價疫苗銜接接種，用罄後則以 20 價疫苗取代；但 IPD 高風險對象若 65 歲前已完整接種 2 劑疫苗（13 價／15 價＋23 價），可於滿 65 歲且與前劑間隔滿 5 年後，追加接種新型單劑疫苗。

IPD 高風險對象包括胰臟功能缺失、先天或後天免疫不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、一年內使用免疫抑制劑或放射治療的惡行腫瘤患者及器官移植者。至於已接種過 13 價或 15 價加 23 價疫苗，或接種過 20 價疫苗者，代表保護力已完整，不需再次接種。

陳志榮表示，由於國際開打新型疫苗不久，保護力維持期有待觀察，目前僅訂定接種一劑即可，若未來發現保護力下降，則會再與相關專家、官署討論追加接種策略。詹其峰則表示，新型單劑疫苗要價約 4,000 多元，比打 2 劑疫苗划算，所產生的保護力也相當，有需要的民眾可自費接種。

文／周佩怡、圖／巫俊郡