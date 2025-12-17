92:0大空優! 泰F-16戰機空襲深入柬境80公里 專家 : 指向縱深打擊

泰軍戰機轟炸柬埔寨境內橋樑。 圖 : 翻攝自萬全

[Newtalk新聞] 泰柬衝突非但未因美國總統川普的「調解」而降溫，反而迅速升級。泰國空軍出動 F-16 戰機實施打擊，柬埔寨境內多處騰起蘑菇雲。在泰軍火力優勢的持續壓制下，柬軍控制的多處軍事高地相繼失守。

最近泰國直接上了 F-16，對柬埔寨境內目標實施轟炸。泰方稱打擊的是武器彈藥庫，而柬方則指控炸彈落在難民營附近，現場連續爆炸。

柬埔寨方面表示，泰國的空襲已經深入柬埔寨 80 至 90 公里，意味著泰方打擊範圍已明顯超出邊境地區，作戰目標不再局限於前線支撐點，而是指向縱深內的重要軍事設施，這場衝突烈度可見一般。

泰軍鷹獅戰機轟炸柬埔寨詐騙園區。 圖 : 翻攝自徐量

就兩國的軍力來比較，從軍費上看，泰國年度軍費大概是在 60 億美元左右，柬埔寨連 9 億美元都沒到，柬埔寨的軍費只有泰國的七分之一。

從兵力上看，泰軍超過 36 萬人，柬埔寨大約是 22.1 萬，並且泰國國內適齡的、可以隨時補充進來的青壯年人口約有 2,800 萬，柬埔寨只有大約 500 萬人左右，這意味著一旦衝突轉變為消耗戰，除非柬軍能夠以一敵五，否則很難打過泰國。

柬埔寨空軍只有老舊的米格-21 戰機。 圖：翻攝自 騰訊網 北回歸線攻略

在空軍層面，泰國空軍有包括 F-16 在內的 92 架先進戰機，而柬埔寨空軍，能和泰空軍掰掰腕子的先進戰鬥機數量是零，也就是說，泰國戰機完全掌握了制空權。

柬埔寨的優勢則在地面，柬埔寨陸軍的主力坦克是 59 式，數量上略多於泰國。而且，柬埔寨有一張「地面王牌」——火箭砲，柬埔寨陸軍裝備了將近 500 門多管火箭砲，其中就包括中國製造的 PHL-81 和 PHL-03 遠端火箭炮，這些火力覆蓋範圍廣、打擊強度大，而泰國只有 26 門。

柬軍59式主力坦克。 圖 : 翻攝自徐量