921及0403後最大規模 宜蘭外海7.0強震後留意5.5以上餘震

宜蘭外海今日深夜11時05分發生芮氏規模7.0地震，主要因菲律賓海板塊與歐亞板塊碰撞導致，該地點在今（2025）年8月27日也曾發生過規模6.1、深度108公里的中層地震。

氣象署地震測報中心科長陳達毅指出，本次地震是繼921（規模7.3）、0403（規模7.2）後，測出的最大規模地震。不過氣象署表示，由於此次地震深度較深、為72.8公里，且震央位於外海，雖然會造成較大範圍的搖晃，但預估相對災害情形較輕。

廣告 廣告

但氣象署也指出，由於本次地震規模大，未來一週內可能會再發生規模5.5至6.0的餘震，提醒民眾多加留意。

此外，陳達毅提到，在震度達到4級的地區中，花蓮的搖晃時間達21秒，台北、新竹、新北、桃園、苗栗搖晃的時間也在10秒左右，所以當地民眾相當有感。