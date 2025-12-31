921地震後 林肇睢從事生態公益

企業老闆林肇睢（中）根留台灣守護山林。（記者蔡秉榮攝）

▲企業老闆林肇睢（中）根留台灣守護山林。（記者蔡秉榮攝）

大地震讓林肇睢以家族力量，開始在南投山林承租國有地，或是購買廢耕地，只種樹不砍樹，長年下來已達百餘公頃，大自然對人為過度開發的反撲力道，讓他驚覺到守護山林不能等到退休再做，因此在國姓鄉購入相當多的山林農地，有如是國姓鄉的一份子，從他的一舉一動是在提拔努力願意做的人，協助激發人們的善念善舉。

林肇睢在做生意上也有遠見，他說做生意不能仰賴同一個籃子，因此他在彰濱工業區鹿港區打造聯合展示中心台灣玻璃館，更打造世界首見「玻璃廟」，成為觀光工廠的龍頭老大，對守護山林更是賣力，林肇睢表示，企業要永續經營，生態保育也要永續保護，為台灣為下一代守護山林濕地生態，是他正確的選擇。

為人真誠、幽默、不虛假的林肇睢，在國姓鄉也相當活耀，有需要他時，不管大小事都非常樂意協助，因此在國姓鄉留下好人緣，任何地方需要義工也一呼百應，所到之處都留下善的足跡，是個一步一腳印，實際的付出行動並在實現善的循環，促進、活絡推動經濟效益，同時也在濟弱扶貧沒有階層的概念。

林肇睢是台明將台灣玻璃館負責人，不斷地用善舉在帶動身邊的人，所到之處都能感受到他的點晤及教化與幫助，也有稱呼古睢伯，非常幽默，沒有架勢也沒框架，和藹可親，又有一位賢內助協助他，履行他的善心善舉，非常難得的善人，處處散發著愛與善，用鼓勵及協助促進地方經濟與繁榮，熱心守護山林的「古睢伯」。