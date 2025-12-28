921大地震、去年0403大地震之後 台灣第三起規模達7以上的地震 未來1周不排除還有5.5以上餘震

宜蘭外海昨天（27日）深夜11點5分發生規模7.0大地震。中央氣象署說明，這起地震是自921大地震、去年0403大地震之後，第三起規模達7以上的地震。

12月27日晚間11時5分，宜蘭發生規模七地震，震央在東部外海海域，地震深度72.8公里，宜蘭、新北、花蓮、台北、基隆、桃園、新竹縣市、台中、南投、苗栗縣市、彰化、雲林、台東、嘉義、台南最大震度三級，高雄、屏東三級，馬祖、澎湖二級，金門一級，全台有感，也驚醒不少民眾。

北台灣也搖晃了約10秒，全台灣都很有感

氣象署地震測報中心科長陳達毅說明，27日深夜這起地震較深，因此有感覺地震的範圍非常廣泛，很大的特點是北台灣、中台灣有四級震度，南部約三級到二級；他也指出，花蓮的搖晃時間長達21秒，北台灣也搖晃了約10秒，全台灣都很有感。

他說，這起地震主要原因是菲律賓海板塊歐亞板塊互動有關，板塊隱沒位置越往北、深度越深，這起地震深度達72公里，屬於中層地震，深度較深，所以台灣的震度範圍相當廣泛。

未來1周不排除還有5.5至6點零的餘震

最接近這次地震的是今年8月27日發生的規模六點一地震，當時也是在宜蘭外海，不過震央稍微靠內陸，整個地震成因、類型和今天類似，都是板塊移動，震央也很深。目前看起來，不排除未來1周還有5.5至6點零的餘震。

實際上，在20天前，也是在11點後，依據日本氣象廳（JMA）資訊，當地時間 2025 年 12 月 8日 23 時 15 分（台灣時間 22 時 15 分）在日本北海道發生規模 7.6 強震，也是少數超過7的強震。

