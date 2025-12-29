921強震「被甩出床外」 沈春華揭防震3步驟：馬上開門是錯的

沈春華回想起921強震，至今仍心有餘悸。(圖／陳俊吉攝、中時資料照)

台灣東部海域27日深夜11時05分發生規模7.0強震，突如其來的劇烈搖晃，讓不少民眾驚慌失措，前知名主播沈春華經歷驚魂記後，回憶過去921大地震時，一度被甩出床外，接著提醒所有人，發生地震第一時間就衝去開門，是相當錯誤的行為，還有可能因此而受傷。

沈春華經歷日前地震造成的劇烈搖晃後，至今回想起來仍心有餘悸，她表示身為家中有幼兒的父母，只要有災害發生，直覺反應就是先去保護孩子，回想起921強震時，沈春華當時一度被甩出床外，就連站都無法站穩，奮力抓住床腳後，爬到兩個年幼孩子的房間保護他們，隨後就被新聞部召回，直接前往災區埔里報導，並在災區度過中秋節。

前主播沈春華。（圖／三立提供）

沈春華表示在地震後，上網查詢「內政部消防署」的防震資訊，發現地震發生當下，最重要的三個步驟就是：趴下、掩護、穩住，這才意識到地震發生時，先衝到門口把門打開是錯誤的行為，因為在過程中，可能會因為東西掉下來而受傷，接著強調：「防災的警覺性和相關知識更顯重要」。

PO文曝光後，引起網友熱議：「接近戶外肯定是往外衝，但高樓層的就如春華姐講的，趴下，掩護，穩住，這是比較正確的做法」、「還好這次沒有重大災情傳出」、「每個人都要再複習一下地震防災應變意識，以及提早做好地震包的準備」。

