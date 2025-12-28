921後第二起！宜蘭外海規模7強震 花蓮晃21秒最長 氣象署示警：小心餘震

宜蘭外海晚間23時5分發生規模7大地震。氣象署提供



宜蘭外海昨日（12/27）深夜11點5分發生規模7.0大地震，地震深度72.8公里、震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里，全台多地最大震度達4級。氣象署地震測報中心指出，這起地震和8月27日宜蘭外海規模6.1地震成因相似，也是繼民國88年921大地震和去年0403大地震後，第三起規模達7級的地震。

氣象署地震測報中心科長陳達毅說明，昨日深夜這起地震震央較深，因此感覺地震的範圍非常廣泛，很大的特點是北台灣、中台灣有四級震度，南部約三到二級，且花蓮搖晃時間長達21秒，北北基桃、新竹、苗栗也搖晃了約10秒，全台灣都很有感。

昨日深夜發生地震，全台都相當有感，多處最大震度達4級。氣象署提供

陳達毅說明，地震主因為菲律賓海板塊向北隱沒，並和歐亞板塊發生碰撞，板塊隱沒位置越往北、深度越深，這起地震深度達72公里，屬於中層地震，深度較深，所以台灣的震度範圍相當廣泛，台中以北地區最大震度都達4級，南部則都是3級跟2級，這和地震深度有關。

1227深夜大地震震央位置，與菲律賓海板塊、歐亞板塊隱沒帶有關。氣象署提供

陳達毅表示，氣象署在地震發生後約15.2秒對全台幾乎所有縣市發布國家級警報，第二報則是在地震發生後16.3秒針對屏東、金門、馬祖、澎湖一併納入，主因地震深度深、且震央在外海。

氣象署地震後立即對全台縣市發布國家級警報。氣象署提供

陳達毅也提到，8月27日宜蘭外海也發生規模6.1、深度108公里的地震，當時地震與昨日深夜地震成因相似，不排除未來一週會有規模5.5至6.0的餘震，且餘震的深度、位置和主震有相當關連性，不過目前仍無法預測地震，只能說會在類似空間範圍的地方，提醒民眾需特別留意。

最接近1227深夜大地震的歷史地震，是今年827也同樣在宜蘭外海發生一起規模6.1的地震。氣象署提醒，後續仍須注意餘震。氣象署提供

陳達毅指出，921大地震規模達7.3、去年0403大地震規模則達7.2，這起地震規模達7.0，幸好震央深度很深、且在宜蘭外海，沒有造成太大災情，不過未來一週仍要注意規模5.5到6的餘震。

