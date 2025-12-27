921、0403地震後最大！宜蘭規模7.0強震 氣象署：一週內防規模6餘震

記者蔣季容／台北報導

27日23時05分發生芮氏規模7.0地震。（圖／氣象署）

深夜地牛翻身！27日23時05分發生芮氏規模7.0地震，震央即在宜蘭縣政府東方 32.3 公里，位於台灣東部海域，地震深度72.8公里。該起地震全台有感，中央氣象署表示，未來一週內要留意規模5.5至6的餘震，尤其北部感受會較明顯。

地震測報中心科長陳達毅說明，該起地震是菲律賓海板塊與歐亞板塊碰撞，由於規模達7.0、深度很深，造成地震震度非常廣泛，台中以北幾乎所有地區都達震度4級，南部也有2至3級。

該起地震是菲律賓海板塊與歐亞板塊碰撞。（圖／氣象署）

陳達毅提醒，未來一週要留意規模5.5至6的餘震，尤其北部感受會較明顯。此外，該起地震也是自921規模7.3大地震及2024年0403花蓮規模7.1地震後，規模最大的一起地震。

