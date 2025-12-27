921、0403後最大！深夜宜蘭規模7地震 氣象署：一週內防規模6餘震

12月27日23時5分台灣東部海域發生深度72.8公里，規模7.0地震，屬於中層地震，最大震度4級，全台有感。地震測報中心科長陳達毅說明，地震主要是板塊隱沒造成，是繼921、去年0403後，觀測到規模最大的一起地震。他並提醒，一週內不排除會有規模5.5到6.0餘震，須多加注意。

陳達毅表示，此次地震中台灣以北達到4級，南部也有達到3級，震央在宜蘭外海，深度達72.8公里，主要成因是菲律賓海板塊與歐亞板塊碰撞有關。

陳達毅指出，菲律賓海板塊向北隱沒，越往北深度越深，地震就發生在隱沒交界點上面，發生能量釋放，因為深度很深，造成台灣地震震度廣泛，其中一個特別現象，是台中以北地區最大震度都達到4級，也與此有關。

地震成因為板塊隱沒造成。圖／台視新聞

陳達毅表示，各地搖晃時間中，花蓮最大4級有到21秒，台北、新竹、桃園、苗栗搖晃時間也有10秒左右，對於大家都是非常有感。

陳達毅提醒，不排除一星期內有機會發生規模5.5到6.0餘震，民眾須多加小心。

另外陳達毅提到，這起規模7.0地震，是繼921規模7.3地震、去年0403規模7.2地震，接下來觀測到大於7.0的地震就是這起。由於深度較深又在外海，雖造成廣泛震動，但影響較輕微。

1227規模7地震，各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園市4級、新竹縣4級、台中市4級、南投縣4級、新竹市4級、苗栗縣4級、彰化縣4級、雲林縣4級、台東縣4級、嘉義縣4級、嘉義市4級、台南市4級、高雄市3級、屏東縣3級、連江縣2級、澎湖縣2級、金門縣1級。

1227規模7地震報告。圖／翻攝自氣象署

