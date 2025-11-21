93歲嬤不敢退休 一身病還在求職...吐殘酷真相

美國93歲婦人威爾森身體傷痛纏身，卻仍天天上網找工作，只因僅靠社會保障金無法維持生活。示意圖／Pixabay）





美國阿肯色州93歲婦人派翠西亞・威爾森（Patricia Willson），身體狀況早已滿身傷痛，包括背部骨折、腿部感染，一生中手臂更是斷過14次。但她仍每天滑手機找工作、寄出求職信，只因僅靠社會保障金無法維持生活，「我真的需要一份收入，不是為了夢想，而是為了不餓死。」

根據《商業內幕》（Business Insider）報導，威爾森受訪時看著護士拆下腿上厚厚繃帶，慶幸傷口終於比數月前好了些。她彎著腰滑手機展示傷勢照片，坦言去年被箱子割傷、當時傷口感染惡化，痛到讓她真正感到害怕。

不過，她仍無法停下工作。她的書桌上堆著帳單與醫療紀錄，一旁放著印好的50個自由工作網站清單，及多封寄出後未獲回應的求職信。她無奈表示：「我真的需要一份工作。」

威爾森曾在輝瑞擔任薪資管理，也與家人一起經營民宿，但近四年體力大幅衰退，許多家務都已無力完成。即使每月領社會保障金，扣掉各項開銷後，有時連買滿一車生活用品都感到吃力。她坦言自己常因焦慮而失眠：「我每天晚上都在想，這些錢能不能撐到我離開世界的那一天。」也懊悔地說：「天啊，我當初應該存下每一分錢。」

根據《商業內幕》分析人口普查數據，美國至少有55萬名，80歲以上長者仍在工作，占同齡人口約4%；另有約140萬名65歲以上且具身心障礙的高齡者，也因經濟壓力不得不持續就業。許多長者患有關節炎、心臟病、聽力退化或記憶力衰退，但仍咬牙撐著工作。多數受訪者坦言，如果有足夠退休金，他們早就想停下來。

專家指出，美國人口快速老化，加上退休制度不足、醫療費用高昂、退休儲蓄普遍不足，導致愈來愈多80、90歲的高齡者無法真正退休。原本象徵祝福的長壽，反而因經濟壓力變成沉重負擔。

對威爾森而言，她能做的只有每天繼續找工作，雖然知道機會渺茫，卻沒有選擇。她感嘆，自己曾期待安穩的晚年，如今願望卻變得很卑微：「我只希望不欠帳、不餓肚子，然後能好好睡一晚。」

