93歲童書大師昆汀布雷克圓夢 倫敦打造全球最大插畫中心

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歷經20年的籌備，昆汀布雷克插畫中心終於在倫敦揭幕 。開幕的首波主打特展名為「表演者」，以國寶插畫家昆汀布雷克的百件珍貴原稿打頭陣，《大大大大的鱷魚》等知名童書插畫，讓許多讀者勾起童年回憶。另外還有他的文學與舞台劇插畫創作，展現出幽默的社會觀察與時事諷刺。

昆汀布雷克插畫中心主任格倫表示，「我們有時會說昆汀的插畫，有點像朋友的筆跡，它辨識度很高。線條筆觸、人物的動作表情，以及作品中流露的深刻同理心，我想這就是為什麼今日人們仍能從中找到共鳴的原因 。」

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布雷克熱愛創作，也努力推廣插畫藝術，他2002年就動念打造專屬的國家級展示中心，如今在倫敦歷史遺跡新河源頭成立，成為全球最大的插畫藝術專屬空間。紅磚建築由18世紀的抽水站改造，引擎室、鍋爐室與煤倉被賦予全新生命。布雷克更親自為館內的咖啡廳繪製了一幅名為「通往過去的橋樑」的專屬壁畫，向當地的工業水道歷史致敬。

格倫說：「這個想法源於他和一群插畫家，早在25年前，他一直慷慨無私、努力不懈，致力打造一個永久性的國家級中心。」

3項開幕展除了布雷克的回顧特展之外，還有漫畫酷兒展區、以及英國籍斯里蘭卡裔新銳多媒體藝術家穆魯吉亞的個展，展現多元與世代傳承。

多媒體藝術家穆魯吉亞認為，「看到他在童書合作之外那麼多的作品，昆汀爵士是位產量驚人的藝術家，我希望到了他這個年紀時也能累積同樣豐富的作品 。」

這座插畫中心跳脫傳統博物館框架，在3個主要展館外提供豐富的免費公共設施，非常適合家庭與藝術愛好者消磨一整天，未來更將透過展覽與教育計畫，成為連接學校、社區與全球插畫迷的橋樑。

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