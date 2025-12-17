93歲翁娶57歲「嫩妻」新婚3天房子秒過戶 有房沒現金她還是翻臉了

高雄93歲翁娶57歲「嫩妻」，新婚3天房子秒過戶給愛妻，最後卻因百萬現金翻臉提告。示意圖

高雄一名高齡93歲的譚姓老翁，前年歡喜迎娶小他36歲的中國籍張姓女子，他為討嫩妻歡心，新婚才3天就將名下位於鳳山區的房子過戶給張女，不料事後張女又向他索討上百萬現金，被老翁拒絕後閨房起勃谿，夫妻鬧翻後譚，姓老翁提告指控張女「騙婚奪房」要求討回房產，但一、二審均以老翁曾親筆寫下「財產全給妻」的遺書及錄音，認定是自願贈與，判老翁敗訴。

判決指出，現年96歲的譚姓老翁於2022年4月16日與張姓女子登記結婚，兩人是「老少配」，年齡相差36歲。婚後僅短短3天，譚翁就將名下位於鳳山精華區的房子以「夫妻贈與」名義過戶給張女。

譚姓老翁提告指出，張女在取得房產後，又開口向他索討1、200萬元現金，他不願給，張女竟離家出走不知去向；譚翁兒子事後得知房產被「閃電過戶」，大為震驚，趕緊將老父接回照顧，並代父親向法院提告，指控張女盜蓋印章、偽造文書，要求歸還房屋。

法院審理時張女大聲喊冤，表示自己自2014年起就開始照顧獨居的老翁，雙方有深厚感情，老翁是為了讓她未來生活無憂，才主動提議贈與房產，且辦理過程皆經地政、戶政人員電話確認。

法官調查發現，雖然老翁辯稱印章被盜用，但經刑事警察局鑑定，相關文件上的簽名與老翁筆跡完全吻合，且兩人婚後的錄音檔顯示，老翁曾豪氣對妻子說：「對，房子已經給你了」，甚至還親筆寫下遺書，載明「我全部財產自願贈與妻子」。

法院審理後認為，種種證據均顯示老翁當時意識清楚且有贈與意願，並非被騙或遭冒名，因此一、二審均判決老翁敗訴，房產仍歸張女所有，仍可上訴。



