93歲阿嬤骨折14次！腿感染「仍在找工作」 不敢退休真相曝光

國際中心／朱祖儀報導

老人,老年人,長輩,白髮,高齡(圖/pixabay)

有些人因為經濟狀況，即使已經過了退休年紀，仍需要不停工作。美國一名93歲老婦人威爾森（Patricia Willson）就是如此，雖然她年事已高，但因為手上沒有存款，所以就算身體狀況欠佳，還是持續求職，甚至晚上會因為擔心錢財而睡不著，崩潰直言「我當初應該多存點錢！」

據外媒《Business Insider》報導，威爾森透露，自己近來身體狀況欠佳，不僅背部骨折，去年她的腳還被一個箱子割破，幾個月後傷口感染，至今仍需要纏著繃帶。威爾森也回顧自己一生受傷次數，透露自己的手臂曾骨折14次，但即使健康抱恙，她仍不能停止求職。

威爾森為了求職，還列出50個可以找到自由職業的網站，桌上也放著皺巴巴的求職信，她低聲嘆道，「我真的需要一份工作。」

威爾森表示，自己曾在輝瑞等公司從事薪資管理工作，2006年開始和女兒、女婿共同經營民宿，4年前她還能站著做家事，但近來體力已經大不如前，很多事情都做不了，雖然有社會救助金，但因為她幾乎沒有存款，救助金完全不夠用，每個月付完帳單後，月底很難有多餘的錢去買一車的日常用品。

威爾森感嘆自己沒有積蓄。（示意圖／翻攝自Pixabay）

威爾森指出，日前她去參加退休人員協會的求職線上講座，雖然清楚大部分的公司都不會考慮錄用長者，但她仍不放棄，因為經濟壓力經常讓她半夜難以入睡，「我每晚睡前都擔心，我手上的錢能不能撐到我在這世上的最後一天。」更崩潰直喊，「天啊，我當初應該存下手上每一分錢。」

事實上，越來越多美國長者需要依靠工作來維持生計，《Business Insider》就分析2023年人口普查數據，發現仍近55萬名80歲以上長者仍在工作，佔該年齡層人口4%以上。不少80歲以上長者工作時，也要面對健康問題，甚至有人嚴重到難以工作，但他們都為了生計，無法順利退休。

