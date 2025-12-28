93閱兵曾亮相！共軍網路部隊遭爆「操盤韓流」

（圖／TVBS）

解放軍網絡空間部隊被日本讀賣新聞揭露為 2018 年韓流現象的幕後操盤手，引起各界關注。該部隊源自 1951 年成立的江南計算技術研究所，原隸屬解放軍總參謀部，直到 2024 年才轉至網絡空間部隊，並在今年的 93 閱兵中首次公開亮相。專家指出，這支被俗稱為「56 所」的部隊不僅擅長網路攻擊，還可在特定時間執行專案任務，例如針對選舉進行操作，引發對台灣選舉安全的擔憂。

（圖／TVBS）

淡江大學戰略研究所副教授林穎佑表示，網絡空間部隊過去是戰鬥支援部隊的一部分，負責管理太空、網路作戰及指揮管制。如今獨立成軍後，其級別已從政軍級少將編制提升為副戰區級別的中將上將編制。從戰略層面來看，解放軍拉高了部隊層級，其人員可能來自陸海空三軍，甚至包含非解放軍編制內的專業人士。林穎佑強調，這支部隊可以在特定時間內執行特定專案，例如針對 2026 或 2024 年的選舉。

廣告 廣告

雖然韓流事件已是 5 年前的事，但在 AI 時代崛起的背景下，專家們對於暗網流出錄音的真實性持懷疑態度。台科大資安中心主任查士朋分析，有些人會透過臉書行為分析政治傾向，進而實施行為操控手法，這次事件確實有這樣的可能性。

面對可能的境外勢力介入，民進黨團幹事長鍾佳濱呼籲相關主管機關應盡早制定規範，因為境外勢力介入國內選舉的情況越來越難以防範。值得注意的是，雖然音檔真偽尚未確認，但已有執政黨立委藉此機會推動修法，管控網路言論，引發各界討論。

這起事件揭示了現代資訊戰的複雜性，以及網路安全對國家選舉的重要影響，民眾在接收資訊時需保持警覺，以免受到不實訊息的影響。

更多 TVBS 報導

強震修漏水失足亡！62歲德音國小工友還身兼義警 家屬相驗頻拭淚

綠高雄初選倒數！許智傑首亮「夫人牌」 太太擁抱甜喊一句

中共介選音檔流出？讀賣爆共軍砸9千萬助「韓流」

Chiang emphasizes face-to-face exchanges stabilize Strait

